Bilim kurgu gerçeğe dönüştü: Dünyanın ilk robot destekli felç operasyonu gerçekleştirildi

İskoçya’daki Dundee Üniversitesi ve ABD’li cerrahlar, robotik sistemle 6.400 km uzaktan felç (trombektomi) operasyonu gerçekleştirdi. Bu adım, felç tedavisinde coğrafi sınırları ortadan kaldıracak potansiyele sahip.

İskoçya’nın Dundee Üniversitesi’nden Prof. Iris Grunwald ile ABD’li beyin cerrahı Ricardo Hanel, dünyada ilk kez robot kullanarak felç operasyonu gerçekleştirdi. 'Uzaktan trombektomi' adı verilen işlem, felç sonrası beyinde oluşan pıhtıların temizlenmesi için yapıldı.Robotik teknolojiyle uzaktan trombektomi denemesiProf. Grunwald, Dundee’deki Ninewells Hastanesi’nden, Florida’daki Hanel ise Jacksonville’deki merkezinden robotu uzaktan kontrol ederek ameliyatı yönetti. İki doktor, aralarında 6 bin 400 kilometre olmasına rağmen işlemi yalnızca 120 milisaniyelik bir gecikmeyle gerçekleştirdi.Operasyon, tıp dünyasında bir “ilk” olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, şu anda sadece bağışlanmış insan bedenleri üzerinde yapılan denemenin, gelecek yıl klinik denemelere taşınacağını belirtti.Felç tedavisinde coğrafi sınırların önemi ortadan kalkıyorProf. Grunwald, “Eskiden bilim kurgu gibi görünen bu işlem artık gerçek. Her adımı başarıyla tamamladık” dedi. Felç tedavisinde gecikmenin ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Grunwald, “Her 6 dakikalık gecikme, hastanın iyi sonuç alma şansını yüzde 1 azaltıyor. Bu teknolojiyle coğrafi sınırlar ortadan kalkabilir” ifadelerini kullandı.Önceki uzaktan ameliyat deneyleriUzaktan robotik cerrahi, daha önce de farklı operasyonlarla denenmişti. 2001’de Fransız cerrahlar, safra kesesi ameliyatını New York’taki hastayı Paris’ten robotla başarıyla gerçekleştirmişti. Çin’de ise geçen temmuz, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa’dan Pekin’deki iki hasta karaciğer ameliyatı ve hemanjiom tedavisi için uydu destekli robotik sistemle operasyon geçirdi.

