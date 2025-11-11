Bilim kurgu gerçeğe dönüştü: Dünyanın ilk robot destekli felç operasyonu gerçekleştirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bilim-kurgu-gercege-donustu-dunyanin-ilk-robot-destekli-felc-operasyonu-gerceklestirildi-1100885972.html
İskoçya’daki Dundee Üniversitesi ve ABD’li cerrahlar, robotik sistemle 6.400 km uzaktan felç (trombektomi) operasyonu gerçekleştirdi. Bu adım, felç tedavisinde coğrafi sınırları ortadan kaldıracak potansiyele sahip.
İskoçya’nın Dundee Üniversitesi’nden Prof. Iris Grunwald ile ABD’li beyin cerrahı Ricardo Hanel, dünyada ilk kez robot kullanarak felç operasyonu gerçekleştirdi. 'Uzaktan trombektomi' adı verilen işlem, felç sonrası beyinde oluşan pıhtıların temizlenmesi için yapıldı.
Trombektomi nedir?
Trombektomi, beyinde bir arterin tıkanmasına yol açan pıhtının cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.
Genellikle iskemik felç (inme) vakalarında uygulanır.
Pıhtı çıkarılmazsa, beyne giden kan ve oksijen kesilir, beyin hücreleri hızla ölmeye başlar.
İşlem sırasında doktor, kateter ve ince teller kullanarak pıhtıyı damar içinde temizler.
Robotik teknolojiyle uzaktan trombektomi denemesi
Prof. Grunwald, Dundee’deki Ninewells Hastanesi’nden, Florida’daki Hanel ise Jacksonville’deki merkezinden robotu uzaktan kontrol ederek ameliyatı yönetti. İki doktor, aralarında 6 bin 400 kilometre olmasına rağmen işlemi yalnızca 120 milisaniyelik bir gecikmeyle gerçekleştirdi.
Operasyon, tıp dünyasında bir “ilk” olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, şu anda sadece bağışlanmış insan bedenleri üzerinde yapılan denemenin, gelecek yıl klinik denemelere taşınacağını belirtti.
Felç tedavisinde coğrafi sınırların önemi ortadan kalkıyor
Prof. Grunwald, “Eskiden bilim kurgu gibi görünen bu işlem artık gerçek. Her adımı başarıyla tamamladık” dedi. Felç tedavisinde gecikmenin ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Grunwald, “Her 6 dakikalık gecikme, hastanın iyi sonuç alma şansını yüzde 1 azaltıyor. Bu teknolojiyle coğrafi sınırlar ortadan kalkabilir” ifadelerini kullandı.
Önceki uzaktan ameliyat deneyleri
Uzaktan robotik cerrahi, daha önce de farklı operasyonlarla denenmişti. 2001’de Fransız cerrahlar, safra kesesi ameliyatını New York’taki hastayı Paris’ten robotla başarıyla gerçekleştirmişti. Çin’de ise geçen temmuz, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa’dan Pekin’deki iki hasta karaciğer ameliyatı
ve hemanjiom tedavisi için uydu destekli robotik sistemle operasyon geçirdi.