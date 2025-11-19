https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/halit-yukayin-olumunde-bilirkisi-raporu-ortaya-cikti-denizcilik-literaturunde-rastlanmadi-1101125080.html

Halit Yukay’ın ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Denizcilik literatüründe rastlanmadı

Marmara Denizi’nde hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, kazada asli kusurlunun Yukay olabileceğini ortaya koydu... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098791118_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_4659e5f5734e4b93ebe2b7644a909cb1.jpg

İş insanı Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda, olayın Yukay’ın yüksek hızda seyretmesi ve ticari gemi rotasında gerekli gözcülük görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tespit edildi.Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” adlı teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay’dan bir süre haber alınamadı. Erdek açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin enkazı, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 68 metre derinlikte tespit edildi.Özel eğitimli dalgıçların yaptığı çalışmada, Yukay’ın cansız bedeni kazadan 30 gün sonra çıkarıldı.Gemiye ait radar kayıtları incelendiBandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tekneye çarptığı iddia edilen Arel-7 isimli yük gemisinin radar hareketleri incelendi.Soruşturma dosyasına giren görüntülerde:tespit edildi.Bu bulgular, iki araç arasında “fiziksel temas gerçekleştiğini” ortaya koyan bilirkişi değerlendirmeleriyle uyumlu bulundu.Kaptan önce tutuklandı, sonra tahliye edildiKazanın ardından gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.Kaptan, 23 Ekim’de tahliye edildi.İddianamede kaptan hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, şirket yetkilisi Arda G. ve 8 mürettebat hakkında ise yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.'Açık denizde böyle bir çarpışmaya literatürde rastlanmıyor'14 sayfalık raporda, kaza anıyla ilgili şu önemli bulgulara yer verildi:Telefon görüşmesi detayı: Alt kamarada konuşuyorduRaporda, kazanın meydana geldiği anda Yukay’ın alt kamara bölümünde telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Bu bilginin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un soruşturmada verdiği ifadeyle doğrulandığı aktarıldı.Tekneyle ilgili ek tespitler:Kurtulma ihtimali çok düşüktüTüm teknik bulgular birlikte değerlendirildiğinde, bilirkişi raporunda şu sonuçlara varıldı:Rapor, kaza sonrası bile hızlı müdahale edilse dahi hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti.

