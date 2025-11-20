https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/disisleri-bakani-fidan-hafterle-bir-araya-geldi-1101161702.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Hafter'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Hafter'le bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T17:42+0300

2025-11-20T17:42+0300

2025-11-20T17:42+0300

türki̇ye

hakan fidan

libya ulusal ordusu

hafter güçleri

halife hafter

libya

libya başkanlık konseyi

libya ulusal ordusu (lna)

libya ulusal birlik hükümeti

libya temsilciler meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101161528_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_90ef664735baef475d929664750a1730.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Fidan ve Hafter arasındaki toplantı başkentte yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/mit-baskani-kalin-hafterle-gorustu-turkiye---libya-askeri-heyetleri-toplanti-yapti-1098824542.html

türki̇ye

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, libya ulusal ordusu, hafter güçleri, halife hafter, libya, libya başkanlık konseyi, libya ulusal ordusu (lna), libya ulusal birlik hükümeti, libya temsilciler meclisi, libya ulusal petrol şirketi (noc)