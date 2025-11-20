https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/disisleri-bakani-fidan-hafterle-bir-araya-geldi-1101161702.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hafter'le bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Fidan ve Hafter arasındaki toplantı başkentte yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.
türki̇ye
libya
