Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/disisleri-bakani-fidan-hafterle-bir-araya-geldi-1101161702.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hafter'le bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hafter'le bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T17:42+0300
2025-11-20T17:42+0300
türki̇ye
hakan fidan
libya ulusal ordusu
hafter güçleri
halife hafter
libya
libya başkanlık konseyi
libya ulusal ordusu (lna)
libya ulusal birlik hükümeti
libya temsilciler meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101161528_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_90ef664735baef475d929664750a1730.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Fidan ve Hafter arasındaki toplantı başkentte yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/mit-baskani-kalin-hafterle-gorustu-turkiye---libya-askeri-heyetleri-toplanti-yapti-1098824542.html
türki̇ye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101161528_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0b1aaffb128cd203a614e5155973adf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, libya ulusal ordusu, hafter güçleri, halife hafter, libya, libya başkanlık konseyi, libya ulusal ordusu (lna), libya ulusal birlik hükümeti, libya temsilciler meclisi, libya ulusal petrol şirketi (noc)
hakan fidan, libya ulusal ordusu, hafter güçleri, halife hafter, libya, libya başkanlık konseyi, libya ulusal ordusu (lna), libya ulusal birlik hükümeti, libya temsilciler meclisi, libya ulusal petrol şirketi (noc)

Dışişleri Bakanı Fidan, Hafter'le bir araya geldi

17:42 20.11.2025
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Fidan ve Hafter arasındaki toplantı başkentte yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.
İbrahim Kalın ve Hafter - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
TÜRKİYE
MİT Başkanı Kalın, Hafter'le görüştü: Türkiye - Libya askeri heyetleri toplantı yaptı
25 Ağustos, 17:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала