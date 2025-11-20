https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/deprem-faylarinin-saatler-icinde-kendini-onardigi-kesfedildi-1101152233.html

Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi

Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, derin deprem faylarının, yavaş kayma olaylarının ardından "hızlı yapıştırıcı" gibi davranarak saatler içinde kendini onarabildiğini keşfetti. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T13:50+0300

2025-11-20T13:50+0300

2025-11-20T13:58+0300

son depremler

kaliforniya üniversitesi

fay

fay

fay hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101153872_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_695e0099126aa95ca59c15e52804e68b.jpg

Deprem fay hatlarını inceleyen bilim insanları, laboratuvarda kayma harketlerini ve fay ortamını yeniden oluşturdu. Laboratuvar ortamında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarını yeniden oluşturarak kuvars tanelerinin hızla yeniden bir araya gelebildiğini tespit eden bilim insanları, fay hatlarının daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde mukavemeti geri kazandırabildiğini buldular.ABD merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nden Thomas Davis'in yeni araştırmasına göre, yüzeyin çok altında bulunan deprem fayları, sismik bir bozulmanın ardından yeniden birleşebiliyor. Çalışmaya katılan Amanda Thomas elde ettikleri sonuçları şöyle yorumladı:'Yavaş kayma' olarak belirttikleri hareketlerin depremlerden farklı olduğunu ifade eden bilim insanları, yavaş kayma olaylarının depremlerle aynı örüntüyü izlemediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/usumezsoy-1894-ve-1999-depremleri-golcuk-korfezinden-baslayip-istanbulun-batisina-gelen-bolgedeki-1101149896.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaliforniya üniversitesi, fay, fay, fay hattı