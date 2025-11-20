Türkiye
Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi
Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi
Bilim insanları, derin deprem faylarının, yavaş kayma olaylarının ardından "hızlı yapıştırıcı" gibi davranarak saatler içinde kendini onarabildiğini keşfetti.
Deprem fay hatlarını inceleyen bilim insanları, laboratuvarda kayma harketlerini ve fay ortamını yeniden oluşturdu. Laboratuvar ortamında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarını yeniden oluşturarak kuvars tanelerinin hızla yeniden bir araya gelebildiğini tespit eden bilim insanları, fay hatlarının daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde mukavemeti geri kazandırabildiğini buldular.ABD merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nden Thomas Davis'in yeni araştırmasına göre, yüzeyin çok altında bulunan deprem fayları, sismik bir bozulmanın ardından yeniden birleşebiliyor. Çalışmaya katılan Amanda Thomas elde ettikleri sonuçları şöyle yorumladı:'Yavaş kayma' olarak belirttikleri hareketlerin depremlerden farklı olduğunu ifade eden bilim insanları, yavaş kayma olaylarının depremlerle aynı örüntüyü izlemediğini vurguladı.
Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi

13:50 20.11.2025 (güncellendi: 13:58 20.11.2025)
Bilim insanları, derin deprem faylarının, yavaş kayma olaylarının ardından "hızlı yapıştırıcı" gibi davranarak saatler içinde kendini onarabildiğini keşfetti.
Deprem fay hatlarını inceleyen bilim insanları, laboratuvarda kayma harketlerini ve fay ortamını yeniden oluşturdu.
Laboratuvar ortamında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarını yeniden oluşturarak kuvars tanelerinin hızla yeniden bir araya gelebildiğini tespit eden bilim insanları, fay hatlarının daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde mukavemeti geri kazandırabildiğini buldular.
ABD merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nden Thomas Davis'in yeni araştırmasına göre, yüzeyin çok altında bulunan deprem fayları, sismik bir bozulmanın ardından yeniden birleşebiliyor.
Çalışmaya katılan Amanda Thomas elde ettikleri sonuçları şöyle yorumladı:
"Derin fayların saatler içinde kendi kendine iyileşebildiğini keşfettik."
'Yavaş kayma' olarak belirttikleri hareketlerin depremlerden farklı olduğunu ifade eden bilim insanları, yavaş kayma olaylarının depremlerle aynı örüntüyü izlemediğini vurguladı.
