https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/deprem-faylarinin-saatler-icinde-kendini-onardigi-kesfedildi-1101152233.html
Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi
Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, derin deprem faylarının, yavaş kayma olaylarının ardından "hızlı yapıştırıcı" gibi davranarak saatler içinde kendini onarabildiğini keşfetti. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T13:50+0300
2025-11-20T13:50+0300
2025-11-20T13:58+0300
son depremler
kaliforniya üniversitesi
fay
fay
fay hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101153872_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_695e0099126aa95ca59c15e52804e68b.jpg
Deprem fay hatlarını inceleyen bilim insanları, laboratuvarda kayma harketlerini ve fay ortamını yeniden oluşturdu. Laboratuvar ortamında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarını yeniden oluşturarak kuvars tanelerinin hızla yeniden bir araya gelebildiğini tespit eden bilim insanları, fay hatlarının daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde mukavemeti geri kazandırabildiğini buldular.ABD merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nden Thomas Davis'in yeni araştırmasına göre, yüzeyin çok altında bulunan deprem fayları, sismik bir bozulmanın ardından yeniden birleşebiliyor. Çalışmaya katılan Amanda Thomas elde ettikleri sonuçları şöyle yorumladı:'Yavaş kayma' olarak belirttikleri hareketlerin depremlerden farklı olduğunu ifade eden bilim insanları, yavaş kayma olaylarının depremlerle aynı örüntüyü izlemediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/usumezsoy-1894-ve-1999-depremleri-golcuk-korfezinden-baslayip-istanbulun-batisina-gelen-bolgedeki-1101149896.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101153872_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3acb0de07c555eb57740aa7a108d1e47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaliforniya üniversitesi, fay, fay, fay hattı
kaliforniya üniversitesi, fay, fay, fay hattı
Deprem faylarının saatler içinde kendini onardığı keşfedildi
13:50 20.11.2025 (güncellendi: 13:58 20.11.2025)
Bilim insanları, derin deprem faylarının, yavaş kayma olaylarının ardından "hızlı yapıştırıcı" gibi davranarak saatler içinde kendini onarabildiğini keşfetti.
Deprem fay hatlarını inceleyen bilim insanları, laboratuvarda kayma harketlerini ve fay ortamını yeniden oluşturdu.
Laboratuvar ortamında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarını yeniden oluşturarak kuvars tanelerinin hızla yeniden bir araya gelebildiğini tespit eden bilim insanları, fay hatlarının daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde mukavemeti geri kazandırabildiğini buldular.
ABD merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nden Thomas Davis'in yeni araştırmasına göre, yüzeyin çok altında bulunan deprem fayları, sismik bir bozulmanın ardından yeniden birleşebiliyor.
Çalışmaya katılan Amanda Thomas elde ettikleri sonuçları şöyle yorumladı:
"Derin fayların saatler içinde kendi kendine iyileşebildiğini keşfettik."
'Yavaş kayma' olarak belirttikleri hareketlerin depremlerden farklı olduğunu ifade eden bilim insanları, yavaş kayma olaylarının depremlerle aynı örüntüyü izlemediğini vurguladı.