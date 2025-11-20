Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızının düştüğünü söyledi ve babaları uyardı, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babalara seslendi: 'Eşinize daha fazla yardımcı olun, çocukla nitelikli zaman geçirin'

© AA / Utku Uçrak Erdoğan © AA / Utku Uçrak

Ayrıntılar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızının düştüğünü söyledi ve babaları uyardı, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor" dedi. Erdoğan ayrıca "TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz." ifadelerini de kullandı.