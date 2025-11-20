https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/erdogan-felaketi-yasiyoruz-diyerek-duyurdu-tuike-gore-gectigimiz-yil-dogurganlik-hizi-148-alarm-1101156252.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babalara seslendi: 'Eşinize daha fazla yardımcı olun, çocukla nitelikli zaman geçirin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babalara seslendi: 'Eşinize daha fazla yardımcı olun, çocukla nitelikli zaman geçirin'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızının düştüğünü söyledi ve babaları uyardı, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T14:38+0300
2025-11-20T14:38+0300
2025-11-20T14:41+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
aile
kültür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101118860_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7f7eb6e1d5f2ecad4c5d8730569c3c53.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyorDoğum oranları'Yükün büyük bölümü kadınlarda'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101118860_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_e9f5c7aa01141a2bfcc7f9c6c9b00a65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, aile, kültür
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, aile, kültür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babalara seslendi: 'Eşinize daha fazla yardımcı olun, çocukla nitelikli zaman geçirin'
14:38 20.11.2025 (güncellendi: 14:41 20.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızının düştüğünü söyledi ve babaları uyardı, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor" dedi. Erdoğan ayrıca "TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz." ifadelerini de kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
Öğretmenlerimizden anne babalarımıza bu konuda elimizi taşın altına koymakla mükellefiz, aksi halde arzu ettiğimiz nesilleri yetiştiremeyiz'
Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.10 bandının çok altında. Alarm zilleri çalıyor.
'Yükün büyük bölümü kadınlarda'
Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Babalara buradan çağrıda bulunuyorum. Eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.