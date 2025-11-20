Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babalara seslendi: 'Eşinize daha fazla yardımcı olun, çocukla nitelikli zaman geçirin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babalara seslendi: 'Eşinize daha fazla yardımcı olun, çocukla nitelikli zaman geçirin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızının düştüğünü söyledi ve babaları uyardı, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyorDoğum oranları'Yükün büyük bölümü kadınlarda'
14:38 20.11.2025 (güncellendi: 14:41 20.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızının düştüğünü söyledi ve babaları uyardı, "Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor" dedi. Erdoğan ayrıca "TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz." ifadelerini de kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor

Öğretmenlerimizden anne babalarımıza bu konuda elimizi taşın altına koymakla mükellefiz, aksi halde arzu ettiğimiz nesilleri yetiştiremeyiz'

Doğum oranları

Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48. Felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.10 bandının çok altında. Alarm zilleri çalıyor.

'Yükün büyük bölümü kadınlarda'

Beyler alınmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme konusunda çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Babalara buradan çağrıda bulunuyorum. Eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.

