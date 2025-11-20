https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesi-icin-guney-afrikaya-gidecek-1101156531.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

20.11.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

