https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesi-icin-guney-afrikaya-gidecek-1101156531.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Güney Afrika'ya gidecek. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T14:33+0300
2025-11-20T14:33+0300
2025-11-20T14:33+0300
türki̇ye
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
recep tayyip erdoğan
g20 liderler zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058012949_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02d40bd8dda046274b4aff943e31adfb.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cumhurbaskani-erdogan-kisi-basina-dusen-milli-gelir-17-bin-dolara-ulasti-1101070412.html
türki̇ye
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058012949_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_b8d5c37ae776bb0f49b5cddd6b156845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, g20 liderler zirvesi
güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, g20 liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Güney Afrika'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."