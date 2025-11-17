https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cumhurbaskani-erdogan-kisi-basina-dusen-milli-gelir-17-bin-dolara-ulasti-1101070412.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T19:35+0300

2025-11-17T19:35+0300

2025-11-17T19:49+0300

türki̇ye

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_302d6366d8a571fa96e785a0cbf99a41.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası halka seslendi.Ekonomi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'yi dünyanın en büyük 17’nci, Avrupa’nın en büyük 7’nci ekonomisi haline getirdik. Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara ulaştı. 2002 senesinde yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabiliyorduk. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 270.2 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmetler ihracatımız ise 14 milyar dolardan 121.6 milyar dolara çıktı. Savunma sanayiinde bir zamanlar yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün bu alanda dünyanın imrenerek takip ettiği bir seviyeye yükseldi'' dedi.'2 milyon kişiyi kütüphanemizde misafir ettik'Millet Kütüphanesi'nin dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Şeffaf bir şekilde paylaşacağız'Gürcistan'da düşen uçak hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız'' açıklamasında bulundu.'Şikayetleri dikkatlice değerlendiriyoruz'İstanbul'da bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bocek-ailesinin-olumunde-agir-kimyasal-suphesi-aluminyun-fosfit-nedir-kullanimi-yasal-mi-1101066502.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı