Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T19:35+0300
2025-11-17T19:35+0300
2025-11-17T19:49+0300
türki̇ye
19:35 17.11.2025 (güncellendi: 19:49 17.11.2025)
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası halka seslendi.
Ekonomi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'yi dünyanın en büyük 17’nci, Avrupa’nın en büyük 7’nci ekonomisi haline getirdik. Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara ulaştı. 2002 senesinde yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabiliyorduk. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 270.2 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmetler ihracatımız ise 14 milyar dolardan 121.6 milyar dolara çıktı. Savunma sanayiinde bir zamanlar yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün bu alanda dünyanın imrenerek takip ettiği bir seviyeye yükseldi'' dedi.
'2 milyon kişiyi kütüphanemizde misafir ettik'
Millet Kütüphanesi'nin dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Millet Kütüphanemiz dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi oldu. Sadece geçen sene çoğu genç, 2 milyon kişiyi kütüphanemizde misafir ettik. 15 Kasım itibarıyla toplam 8 milyon 650 bin ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde ağırladık.
'Şeffaf bir şekilde paylaşacağız'
Gürcistan'da düşen uçak hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız'' açıklamasında bulundu.
'Şikayetleri dikkatlice değerlendiriyoruz'
İstanbul'da bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri dikkatlice değerlendiriyoruz. Herhangi bir sorun, sıkıntı veya yönetmeliklere aykırı bir durum tespit ettiğimizde de kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. İstanbul'daki elim olay henüz aydınlatılmamışken yeme-içme sektörümüzü itham eden art niyetli yorumları da doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.