CHP'li Adem ilk kez açıkladı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Çekya'da da şirketi var

Macaristan’da olduğu gibi Çekya’da olduğuyla ilgili belge geldi onu da araştırıyorum doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorum. Mücahit Taylan’ın ortak olduğu kişilerin de şirketleri var. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevini yapıyorsanız şirket kurma gibi bir yetkiniz olamaz. Mücahit Taylan kanuna göre suç işliyor. Bizim belgemizden sonra şirket sahibi olduğunu itiraf etti ama ‘Türkiye’ye et ihracatı yapmadık’ diyor. Madem öyle benimle ilgili dava açsınlar, Et ve Süt Kurumu’ndan ne kadar alım yaptığı belgeleriyle ortaya serilsin. Onurlu bir insanın o koltukta bir dakika oturmaması lazım. Aynı isim altında Çekya’da da olduğu bilgisi var bir tek Mücahit Taylan’a ait olduğu bir belge geldi o belgeyi doğrulatmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ‘ahtapotun kolları’ diyordu ya Tarım Bakanlığı’nı araştırsınlar ahtapotun kolları nereleri sarmış görsünler.