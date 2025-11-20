Böcek ailesinin şüpheli ölümü: İki kişi hakkında yakalama kararı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bocek-ailesinin-supheli-olumu-iki-kisi-hakkinda-yakalama-karari-1101163566.html
Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölüm nedeni araştırılıyor.İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, aile tarafından tüketilen gıdalarda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığını açıklarken, kaldıkları otel incelemeye alındı.Adli Tıp’ın ön raporunda, 'kimyasal maddeye maruz kalma' öncelikli şüphe olarak yer aldı. Otelden alınan örneklerin incelemesi sürerken, kesin raporun 28 Kasım’da açıklanması bekleniyor.Gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve otel çalışanı için savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı verildi.
18:33 20.11.2025 (güncellendi: 19:06 20.11.2025)
Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölüm nedeni araştırılıyor.
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, aile tarafından tüketilen gıdalarda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığını açıklarken, kaldıkları otel incelemeye alındı.
Adli Tıp’ın ön raporunda, 'kimyasal maddeye maruz kalma' öncelikli şüphe olarak yer aldı. Otelden alınan örneklerin incelemesi sürerken, kesin raporun 28 Kasım’da açıklanması bekleniyor.
Gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve otel çalışanı için savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı verildi.