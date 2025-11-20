https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bocek-ailesinin-otelde-kilitli-kaldigi-ortaya-cikti-1101148761.html

Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı ortaya çıktı: Kucağında çocuğuyla kapıyı açmak için dakikalarda mücadele etmiş

Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı ortaya çıktı: Kucağında çocuğuyla kapıyı açmak için dakikalarda mücadele etmiş

Sputnik Türkiye

Tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin, konakladıkları otelde kilitli kaldığı ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ambulans çağırdıkları anlarda otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı. Babanın eşini ve çocuklarını dışarıda bekleyen ambulansa götürebilmek için camı kırmaya çalıştığı, kilitli kapının dışarıdan dakikalar sonra açılabildiği görüldü. Otel çalışanı ise ifadesinde yemek yemeğe gittiği için kapıyı kilitlediğini söylediği belirtildi. Babanın mücadelesi ortaya çıktıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ailenin 13 Kasım'da otelin kilitli olan kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, baba Servet Böcek'in kucağındaki çocuğuyla kilitli kapıyı açmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada ambulansın dışarıda beklediği, çevredekilerin de yardım etmeye çalışması kayıtlarda görülüyor. Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulunuyor.Otelin kapısını kilitleyerek yemek yemeğe gitmiş Öte yandan soruşturmada tutuklanan otel çalışanı ifadesinde, yemek yemeğe giderken otelin kapısını kilitlediğini söylediği belirtildi. Habertürk'ün haberine göre çalışan ifadesinde şunları söyledi: "Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum."

