Birce Akalay alkollü araç kullanırken yakalandı: Polis ehliyetine el koydu
Dizi ve filmlerde oynadığı rollerle tanınan Birce Akalay, trafik ekiplerinin denetimine takıldı.Beşiktaş'ta durdurulan 41 yaşındaki oyuncu 1.12 promil alkollü çıktı. tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgilere göre, Akalay’ın ehliyetine el konuldu. Oyuncuya ayrıca idari para cezası kesildi.Hatırlanacağı üzere Birce Akalay, 8 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılan 19 isim arasında yer almıştı. Evinden alınarak emniyete götürülen Akalay’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.
Hatırlanacağı üzere Birce Akalay, 8 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılan 19 isim arasında yer almıştı. Evinden alınarak emniyete götürülen Akalay’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.