Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı: Yıldız ismin ehliyetine el konuldu
Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı: Yıldız ismin ehliyetine el konuldu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.
Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde yapılan trafik denetimi sırasında Fenerbahçeli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun aracı durduruldu.Mahmutoğlu’nun yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Sarı lacivertli takımın kaptanı, gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, Karayolları Trafik Kanunu gereğince kendisine idari para cezası uygulandı. Milli basketbolcunun sürücü belgesine el konulurken, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/euroleaguede-turk-derbisi-fenerbahce-beko-anadolu-efesi-79-69-maglup-etti-1100466654.html
Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı: Yıldız ismin ehliyetine el konuldu

20:57 26.10.2025
© AAMelih Mahmutoğlu
Melih Mahmutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA
Abone ol
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.
Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde yapılan trafik denetimi sırasında Fenerbahçeli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun aracı durduruldu.
Mahmutoğlu’nun yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Sarı lacivertli takımın kaptanı, gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, Karayolları Trafik Kanunu gereğince kendisine idari para cezası uygulandı.
Milli basketbolcunun sürücü belgesine el konulurken, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
SPOR
EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 79-69 mağlup etti
24 Ekim, 23:34
