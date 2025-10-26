https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/fenerbahcenin-kaptani-alkollu-arac-kullanirken-yakalandi-yildiz-ismin-ehliyetine-el-konuldu-1100490783.html
Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı: Yıldız ismin ehliyetine el konuldu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde yapılan trafik denetimi sırasında Fenerbahçeli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun aracı durduruldu.Mahmutoğlu’nun yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Sarı lacivertli takımın kaptanı, gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, Karayolları Trafik Kanunu gereğince kendisine idari para cezası uygulandı. Milli basketbolcunun sürücü belgesine el konulurken, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.
