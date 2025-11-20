Beyaz Saray: Trump, Ukrayna için hazırlanan yeni çözüm planına onay verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/beyaz-saray-trump-ukrayna-icin-hazirlanan-yeni-cozum-planina-onay-verdi-1101167942.html
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik hazırlanan yeni planı desteklediğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni çözüm planını onayladığını söyledi.Leavitt, “Planın içeriğine dair ayrıntılara girmeyeceğim çünkü halen üzerinde çalışılıyor. Ancak Başkan Trump bu planı destekliyor. Bu, hem Rusya hem de Ukrayna açısından olumlu bir plan ve her iki taraf için de kabul edilebilir olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Leavitt, yönetimin bu süreci sonuçlandırmak için aktif şekilde çalıştığını da vurguladı.Beyaz Saray’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Beyaz Saray, Katar’ın müzakerelere katılıp katılmadığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı.ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD'nin Rusya ile barış, Ukrayna'ya yönelik garantiler, Avrupa'da güvenlik ve tarafların ABD ile gelecekteki ilişkileri olmak üzere dört kategoriye ayrılan 28 maddelik yeni bir barış planı geliştirmek için Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü öne sürmüştü.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.Reuters'ın haberine göre Washington, Vladimir Zelenski'ye planı kabul etmesi gerektiğini açıkça belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Rusya-ABD diyalogunda Anchorage’ta varılan noktanın ötesine geçen yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.
