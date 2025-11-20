https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/avrupa-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-muhtemel-baris-planina-karsi-cikti-1101163172.html
‘Avrupa, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı muhtemel barış planına karşı çıktı’
‘Avrupa, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı muhtemel barış planına karşı çıktı’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, ABD tarafından önerilen muhtemel Ukrayna barış planına karşı çıktığı bildirildi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T18:12+0300
2025-11-20T18:12+0300
2025-11-20T18:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
rusya
abd
avrupa birliği
ab
barış planı
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/06/1064250645_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d3207ba920a3d1d0ce0be55fab03ccb4.jpg
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avrupa ülkeleri, ABD’nin Ukrayna krizine son vermek amacıyla hazırladığı olası yeni barış planına karşı çıktı. Haberde AB dışişleri bakanlarının, Kiev’e yönelik ‘cezalandırıcı tavizler’ içeren şartları kabul etmeyeceklerini açıkça ifade ettikleri belirtildi.Söz konusu planın, Ukrayna'nın bazı topraklarından feragat etmesini ve kısmi silahsızlanmayı öngören maddeler içerdiği kaydedildi. Reuters, bu taleplerin, Kiev’in Batılı müttefikleri tarafından uzun süredir "teslimiyetle eşdeğer" olarak değerlendirildiğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik Washington’un geliştirdiği çözüm planını Vladimir Zelenskiy’e sunması için Ordu Bakanı Daniel Driscoll’u Kiev’e gönderdiği bildirilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Ukrayna'da barış için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planına ilişkin iddiaları değerlendirdiği açıklamasında, "Anchorage'da konuşulanların dışında, Ukrayna'da çözüme yönelik Rusya-ABD diyaloğuyla ilgili yeni bir şey ekleyemem. Bu konuda herhangi bir yenilik yok" ifadelerini kullanmıştı.Kremlin Sözcüsü, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesiyle ilgili istişareler yürütülmediğini vurgulamıştı. Peskov ayrıca, Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı öngören bir çözüme her an açık olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/peskov-putin-ve-trumpin-alaskada-konustuklarina-ekleyecek-bir-sey-yok-1101155136.html
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/06/1064250645_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_977c941877bb0580c5e5ea094f2c3f9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, rusya, abd, avrupa birliği, ab, barış planı, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, reuters
abd, donald trump, ukrayna, rusya, abd, avrupa birliği, ab, barış planı, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, reuters
‘Avrupa, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı muhtemel barış planına karşı çıktı’
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, ABD tarafından önerilen muhtemel Ukrayna barış planına karşı çıktığı bildirildi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avrupa ülkeleri, ABD’nin Ukrayna krizine son vermek amacıyla hazırladığı olası yeni barış planına karşı çıktı. Haberde AB dışişleri bakanlarının, Kiev’e yönelik ‘cezalandırıcı tavizler’ içeren şartları kabul etmeyeceklerini açıkça ifade ettikleri belirtildi.
Söz konusu planın, Ukrayna'nın bazı topraklarından feragat etmesini ve kısmi silahsızlanmayı öngören maddeler içerdiği kaydedildi. Reuters, bu taleplerin, Kiev’in Batılı müttefikleri tarafından uzun süredir "teslimiyetle eşdeğer" olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik Washington’un geliştirdiği çözüm planını Vladimir Zelenskiy’e sunması için Ordu Bakanı Daniel Driscoll’u Kiev’e gönderdiği bildirilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Ukrayna'da barış için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planına ilişkin iddiaları değerlendirdiği açıklamasında, "Anchorage'da konuşulanların dışında, Ukrayna'da çözüme yönelik Rusya-ABD diyaloğuyla ilgili yeni bir şey ekleyemem. Bu konuda herhangi bir yenilik yok" ifadelerini kullanmıştı.
Kremlin Sözcüsü, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesiyle ilgili istişareler yürütülmediğini vurgulamıştı. Peskov ayrıca, Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı öngören bir çözüme her an açık olduğunu belirtmişti.