‘Avrupa, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı muhtemel barış planına karşı çıktı’

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, ABD tarafından önerilen muhtemel Ukrayna barış planına karşı çıktığı bildirildi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avrupa ülkeleri, ABD’nin Ukrayna krizine son vermek amacıyla hazırladığı olası yeni barış planına karşı çıktı. Haberde AB dışişleri bakanlarının, Kiev’e yönelik ‘cezalandırıcı tavizler’ içeren şartları kabul etmeyeceklerini açıkça ifade ettikleri belirtildi.Söz konusu planın, Ukrayna'nın bazı topraklarından feragat etmesini ve kısmi silahsızlanmayı öngören maddeler içerdiği kaydedildi. Reuters, bu taleplerin, Kiev’in Batılı müttefikleri tarafından uzun süredir "teslimiyetle eşdeğer" olarak değerlendirildiğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik Washington’un geliştirdiği çözüm planını Vladimir Zelenskiy’e sunması için Ordu Bakanı Daniel Driscoll’u Kiev’e gönderdiği bildirilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Ukrayna'da barış için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planına ilişkin iddiaları değerlendirdiği açıklamasında, "Anchorage'da konuşulanların dışında, Ukrayna'da çözüme yönelik Rusya-ABD diyaloğuyla ilgili yeni bir şey ekleyemem. Bu konuda herhangi bir yenilik yok" ifadelerini kullanmıştı.Kremlin Sözcüsü, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesiyle ilgili istişareler yürütülmediğini vurgulamıştı. Peskov ayrıca, Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı öngören bir çözüme her an açık olduğunu belirtmişti.

