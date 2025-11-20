https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/basit-burun-temizleme-yontemi-soguk-alginligini-2-gun-kisaltabiliyor-1101154928.html

Basit burun temizleme yöntemi soğuk algınlığını 2 gün kısaltabiliyor

Basit burun temizleme yöntemi soğuk algınlığını 2 gün kısaltabiliyor

Sputnik Türkiye

Soğuk algınlığını 2 gün kısaltan basit yöntem ortaya çıktı. Nazal irrigasyon yani tuzlu suyla burun yıkama, bilimsel araştırmalara göre viral enfeksiyon süresini azaltıyor. İşte uzman görüşleri ve tüm detaylar.

2025-11-20T14:18+0300

2025-11-20T14:18+0300

2025-11-20T14:21+0300

hasta

sağlik

ağır hasta

grip

grip aşısı

grip salgını

grip ilacı

burun akıntısı

öksürük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1b/1049282003_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c39fe5866465569f27f062d2bf2305.jpg

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinde artış görülüyor. Bu dönemde sık uygulanan bir yöntem olan burun tıkanıklığını açma teknikleri, yalnızca rahat nefes almayı sağlamakla kalmıyor; araştırmalara göre hastalığın süresini de kısaltıyor.Nazal i̇rrigasyon nedir ve neden etkili?Nazal irrigasyon, burun yollarının steril tuzlu su ile yıkanması yöntemi.Bu işlem:Yöntem, vücut ısısına yakın steril su ile yapılmalı; genellikle neti pot ya da özel sıkma şişeleri kullanılıyor. Baş öne eğilerek suyun bir burun deliğinden girip diğerinden akması sağlanıyor.Araştırma: Soğuk 2 gün daha kısa sürüyorAvrupa Solunum Derneği'nin sunduğu bilimsel verilere göre tuzlu su damlası kullanan çocuklarda soğuk algınlığı 6 günde, standart bakım görenlerde ise 8 günde geçiyor.Araştırmayı yöneten Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Steve Cunningham, tuzun iyileştirici mekanizmasını şöyle açıklıyor:“Tuz, sodyum ve klorür içerir. Klorür, burun ve solunum yollarındaki hücrelerin hipokloröz asit üretmesine yardımcı olur. Bu madde virüslerle savaşır ve enfeksiyon süresini kısaltır.”Bu kimyasal süreç, virüs çoğalmasını baskılayarak belirtilerin daha hızlı yok olmasını sağlıyor.Evde uygularken dikkat: Steril su şartUzmanlar uyarıyor:Evde hazırlanan karışımlarda kullanılan su mutlaka kaynatılıp soğutulmuş veya steril olmalı.Steril olmayan sular, çok nadir de olsa Naegleria fowleri gibi tehlikeli bakterileri barındırabilir. Bu bakteri, ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.Soğuk algınlığına karşı güvenli bir destek yöntemiDoktorlar, nazal irrigasyonun ilaç yerine geçmediğini ancak destekleyici tedavi olarak güvenle kullanılabileceğini belirtiyor. Yöntem özellikle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/kutup-girdabi-geliyor-dunya-capinda-sert-hava-degisimi-isareti-1101152302.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soğuk algınlığı nasıl geçer, soğuk algınlığına ne iyi gelir, burun tıkanıklığı nasıl açılır, nazal irrigasyon nedir, burun yıkama nasıl yapılır, tuzlu suyla burun temizleme, soğuk algınlığı kaç gün sürer, soğuk algınlığı belirtileri, grip ve soğuk algınlığı farkı, burun spreyi zararlı mı, tuzlu su damlası faydaları, soğuk algınlığı tedavisi, evde soğuk algınlığı çözümleri