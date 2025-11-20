https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bakanlik-duyurdu-sinir-kapisinda-6-ton-zehirli-mandalina-tespit-edildi-1101166651.html
Bakanlık duyurdu: Sınır kapısında 6 ton zehirli mandalina tespit edildi
Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada yapılan denetimlerde zirai ilaç kalıntısı tespit edildi. Tarım ve... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T21:15+0300
2025-11-20T21:15+0300
2025-11-20T21:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101166479_0:49:602:388_1920x0_80_0_0_52dce54cdb4466fba005ed8aab518709.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada yapılan denetimlerde zirai ilaç kalıntısı tespit etti.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin’den Gürcistan’a ihraç edilmek istenen mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu ürünlerin sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldığı da bildirildi.
