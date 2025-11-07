https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/istanbullular-en-cok-mandalina-ve-domates-tuketti-1100813784.html

İstanbullular en çok mandalina ve domates tüketti

İstanbullular en çok mandalina ve domates tüketti

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü verilerine göre, İstanbulluların ekim ayında sofralarına en çok giren ürün meyvede mandalina, sebzede ise... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T11:21+0300

2025-11-07T11:21+0300

2025-11-07T11:22+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

tüketim

bayrampaşa

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ataşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104049/95/1040499589_0:120:1921:1200_1920x0_80_0_0_7e7685121a0af36bc1934f3b5574e73d.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin meyve ve sebze tüketim verilerini açıkladı. Rapor, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde satılan ürün miktarlarını ve İstanbulluların en çok tercih ettiği meyve-sebzeleri ortaya koydu.Elde edilen verilere göre Bayrampaşa Hali’nde 32 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 78 çeşit ürün, Ataşehir Hali’nde ise 32 meyve ve 43 sebze olmak üzere 75 çeşit ürün alıcı buldu.Bayrampaşa Hali’ne ekim ayında 63 bin 11 ton meyve, 133 bin 564 ton sebze olmak üzere 196 bin 575 ton ürün getirildi. Ataşehir Hali’nde ise 24 bin 492 ton meyve ve 41 bin 647 ton sebze satışı yapıldı. Böylece İstanbul genelinde toplam 262 bin 714 ton ürün hallerde işlem gördü.Meyvede zirvede mandalina, sebzede domates varEkim ayında İstanbulluların meyve tercihlerinde ilk sırada mandalina yer aldı. Bayrampaşa Hali’ne getirilen meyvelerin 15 bin 225 tonunu, Ataşehir Hali’ne getirilenlerin ise 5 bin 932 tonunu mandalina oluşturdu. Toplamda İstanbul’da 21 bin 157 ton mandalina satıldı.Sebzelerde ise açık ara lider domates oldu. Bayrampaşa Hali’nde 31 bin 823 ton, Ataşehir Hali’nde ise 11 bin 355 ton domates satıldı. Toplamda İstanbul’daki hallerde 43 bin 178 ton domates tüketicilere ulaştı.Üzüm, muz ve biber de ilk sıralardaİBB verilerine göre mandalinayı 16 bin 905 tonla üzüm, 10 bin 7 tonla muz, 8 bin 355 tonla elma, 6 bin 452 tonla limon ve 4 bin 566 tonla kavun takip etti. Sebzelerde ise domatesin ardından 17 bin 133 tonla salatalık, 14 bin 978 tonla biber, 14 bin 832 tonla patates, 9 bin 536 tonla patlıcan ve 9 bin 501 tonla beyaz lahana geldi.En çok tüketilen ürünlerin fiyatları açıklandıİBB’nin verilerine göre meyve ve sebzelerde ortalama fiyatlar da belirlendi. En çok tüketilen ürünlerden mandalina ortalama 30,88 TL, üzüm 53 TL, muz 77,63 TL, elma 50,25 TL, limon 69,13 TL, kavun ise 14,55 TL'den satıldı.Sebzelerde ise domates ortalama 56,37 TL, salatalık 28,29 TL, biber 44,31 TL, patates 15,26 TL, patlıcan 27,50 TL, beyaz lahana 16,79 TL olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-tahminini-artirdi-1100813494.html

i̇stanbul

bayrampaşa

ataşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, tüketim, bayrampaşa, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ataşehir