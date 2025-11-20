https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/almanyada-enerji-krizi-fosil-yakit-kullanimi-9-ayin-zirvesinde-elektrik-fiyatlari-firladi-1101162046.html
Almanya’da enerji krizi: Fosil yakıt kullanımı 9 ayın zirvesinde, elektrik fiyatları fırladı
Almanya’da enerji krizi: Fosil yakıt kullanımı 9 ayın zirvesinde, elektrik fiyatları fırladı
Nükleer enerjiyi sıfırlamaya çalışan ve Rusya'ya yaptırım uygulaması nedeniyle doğal gaz da alamayan Almanya, enerji kriziyle boğuşmaya devam ediyor. Soğuk... 20.11.2025
Almanya’da cuma günü öğleden sonra için elektrik fiyatları megavat/saat başına 313.27 euroya çıkarak bir önceki güne göre keskin bir artış gösterdi. Uzmanlara göre sert soğuk hava ve düşük rüzgar üretimi, ülkenin enerji dengesini hızla baskı altına aldı. Tahmin raporlarında, kasım ayı için olağan dışı kabul edilen “ani stratosferik ısınma” riskinin arttığı, bunun da aralıkta soğuk hava dalgası getirerek talebi daha da artırabileceği ifade edildi.Fosil yakıtlara yeniden dönüş 2023’te nükleer enerjinin tamamen devreden çıkmasıyla Almanya’nın fosil yakıtlara bağımlılığının belirginleştiği aktarıldı. Soğuk hava ile birlikte kömür, gaz, petrol ve linyit santrallerinin toplam üretimi 35.5 gigavata yükselerek şubat sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rüzgar üretiminin kasım ayı boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi de baskıyı artırdı. Analizlere göre gelecek hafta ortalama rüzgar üretiminin yıllar ortalamasının oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor.Fransa da gaz santrallerine yüklendi Benzer bir tablo Fransa’da da görüldü. Öğle saatlerinde talebin geçen haftaya göre yüzde 30 artması nedeniyle ülke, yüksek nükleer üretime rağmen pahalı gaz santrallerine yönelmek zorunda kaldı. En yüksek fiyatlanan saat, megavat/saat başına 223.39 euroyla kayıtlara geçti.
Nükleer enerjiyi sıfırlamaya çalışan ve Rusya'ya yaptırım uygulaması nedeniyle doğal gaz da alamayan Almanya, enerji kriziyle boğuşmaya devam ediyor. Soğuk hava ve zayıf rüzgar nedeniyle Almanya’da fosil yakıt üretiminin dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkarken elektrik fiyatları ise bir günde yüzde 58 arttı
Almanya’da cuma günü öğleden sonra için elektrik fiyatları megavat/saat başına 313.27 euroya çıkarak bir önceki güne göre keskin bir artış gösterdi. Uzmanlara göre sert soğuk hava ve düşük rüzgar üretimi, ülkenin enerji dengesini hızla baskı altına aldı. Tahmin raporlarında, kasım ayı için olağan dışı kabul edilen “ani stratosferik ısınma” riskinin arttığı, bunun da aralıkta soğuk hava dalgası getirerek talebi daha da artırabileceği ifade edildi.
Fosil yakıtlara yeniden dönüş
2023’te nükleer enerjinin tamamen devreden çıkmasıyla Almanya’nın fosil yakıtlara bağımlılığının belirginleştiği aktarıldı. Soğuk hava ile birlikte kömür, gaz, petrol ve linyit santrallerinin toplam üretimi 35.5 gigavata yükselerek şubat sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Rüzgar üretiminin kasım ayı boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi de baskıyı artırdı.
Analizlere göre gelecek hafta ortalama rüzgar üretiminin yıllar ortalamasının oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor.
Fransa da gaz santrallerine yüklendi
Benzer bir tablo Fransa’da da görüldü. Öğle saatlerinde talebin geçen haftaya göre yüzde 30 artması nedeniyle ülke, yüksek nükleer üretime rağmen pahalı gaz santrallerine yönelmek zorunda kaldı. En yüksek fiyatlanan saat, megavat/saat başına 223.39 euroyla kayıtlara geçti.