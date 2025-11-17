https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/almanya-israile-olan-silah-ihracati-yasagini-kaldiriyor-1101062633.html

Almanya, İsrail'e olan silah ihracatı yasağını kaldırıyor

Almanya, İsrail'e olan silah ihracatı yasağını kaldırıyor

Alman hükümet sözcüsü bugünkü açıklamasında, geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının ardından Alman hükümetinin İsrail'e olan bazı silahlardaki satış yasağını... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Alman hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu. Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, 8 Ağustos’ta yapılan İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtti. Alman hükümet sözcüsü Kornelius, "Hükümet, silah ihracatına ilişkin kararlarda genel kural olarak vaka bazında incelemelere başvuracak ve gelişmelere göre hareket edecektir" dedi.İsrail, memnuniyetle karşıladıİsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya’nın ülkesine uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saar, "Şansölye Merz'in kısmi ambargoya ilişkin kararı kaldırma yönündeki hamlesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.ABD'den sonra İsrail'e en çok silah ihraç eden ikinci ülke olan Almanya, Gazze'deki savaşa yönelik artan halk baskısı nedeniyle Ağustos ayında İsrail'e bazı silah ihracatlarını askıya alacağını duyurmuştu.

