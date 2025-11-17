https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/almanya-israile-olan-silah-ihracati-yasagini-kaldiriyor-1101062633.html
Almanya, İsrail'e olan silah ihracatı yasağını kaldırıyor
Almanya, İsrail'e olan silah ihracatı yasağını kaldırıyor
Sputnik Türkiye
Alman hükümet sözcüsü bugünkü açıklamasında, geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının ardından Alman hükümetinin İsrail'e olan bazı silahlardaki satış yasağını... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T13:53+0300
2025-11-17T13:53+0300
2025-11-17T13:53+0300
dünya
friedrich merz
i̇srail
almanya
gazze
silah satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_04134d44afd1432c2e947bec15e40523.jpg
Alman hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu. Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, 8 Ağustos’ta yapılan İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtti. Alman hükümet sözcüsü Kornelius, "Hükümet, silah ihracatına ilişkin kararlarda genel kural olarak vaka bazında incelemelere başvuracak ve gelişmelere göre hareket edecektir" dedi.İsrail, memnuniyetle karşıladıİsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya’nın ülkesine uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saar, "Şansölye Merz'in kısmi ambargoya ilişkin kararı kaldırma yönündeki hamlesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.ABD'den sonra İsrail'e en çok silah ihraç eden ikinci ülke olan Almanya, Gazze'deki savaşa yönelik artan halk baskısı nedeniyle Ağustos ayında İsrail'e bazı silah ihracatlarını askıya alacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/almanya-18-yas-ustu-tum-erkekleri-askeri-saglik-muayenesine-cagiriyor-1101001879.html
i̇srail
almanya
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c682e4c67ce1a130cb2ad4ab6f1da6a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
friedrich merz, i̇srail, almanya, gazze, silah satışı
friedrich merz, i̇srail, almanya, gazze, silah satışı
Almanya, İsrail'e olan silah ihracatı yasağını kaldırıyor
Alman hükümet sözcüsü bugünkü açıklamasında, geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının ardından Alman hükümetinin İsrail'e olan bazı silahlardaki satış yasağını kaldıracağını duyurdu. Yasak, 24 Kasım'da kaldırılacak.
Alman hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu. Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, 8 Ağustos’ta yapılan İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtti.
Alman hükümet sözcüsü Kornelius, "Hükümet, silah ihracatına ilişkin kararlarda genel kural olarak vaka bazında incelemelere başvuracak ve gelişmelere göre hareket edecektir" dedi.
İsrail, memnuniyetle karşıladı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya’nın ülkesine uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saar, "Şansölye Merz'in kısmi ambargoya ilişkin kararı kaldırma yönündeki hamlesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.
ABD'den sonra İsrail'e en çok silah ihraç eden ikinci ülke olan Almanya, Gazze'deki savaşa yönelik artan halk baskısı nedeniyle Ağustos ayında İsrail'e bazı silah ihracatlarını askıya alacağını duyurmuştu.