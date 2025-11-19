https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/peskov-ukrayna-krizinin-cozumune-iliskin-yeni-bir-gelisme-yok-1101138049.html

Peskov: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni bir gelişme yok

19.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni bir diplomatik girişim veya öneri bulunmadığını söyledi.Peskov, "Anchorage’ta varılan uzlaşıdan bu yana herhangi bir yenilik yok. Konuya dair medya haberlerini görüyor ve okuyoruz ancak bunlara ekleyecek yeni bir değerlendirmemiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.Rusya ve ABD liderleri arasındaki iletişim olanaklarına da değinen Peskov, gerek duymaları halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin ‘anında’ organize edilebileceğini belirtti.Putin ile Trump arasındaki olası zirveyle ilgili olarak ise Peskov, "İki lider arasında bir zirve gerçekleşmeden önce yapılması gereken ön çalışmalar var. Şu anda bu hazırlık süreci henüz başlatılmış değil" diye konuştu.

