ABD, Hindistan'a Javelin Füze Sistemi ve Excalibur top mermileri satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a 45.7 milyon dolar değerinde Javelin Füze Sistemi ile 47.1 milyon dolar değerinde GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Japonya’ya 82 milyon dolar değerinde mühimmat ve teçhizat satışını da onayladığı belirtildi. Yetkililer, bu satışın ABD-Japonya güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.Satış onayları, Kongre’ye iletilirken 15 günlük itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içinde Kongre’den bir itiraz gelmemesi hâlinde, satış işlemleri resmen yürürlüğe giriyor.

