https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/abd-hindistana-javelin-fuze-sistemi-ve-excalibur-top-mermileri-satisini-onayladi-1101141269.html
ABD, Hindistan'a Javelin Füze Sistemi ve Excalibur top mermileri satışını onayladı
ABD, Hindistan'a Javelin Füze Sistemi ve Excalibur top mermileri satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a Javelin füze sistemi ile Excalibur top mermilerinin, Japonya’ya ise çeşitli mühimmatların satışını onayladı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T03:38+0300
2025-11-20T03:38+0300
2025-11-20T03:38+0300
dünya
abd
hindistan
javelin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099484610_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2988329d0ffea507b9ae8f4768db393a.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a 45.7 milyon dolar değerinde Javelin Füze Sistemi ile 47.1 milyon dolar değerinde GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Japonya’ya 82 milyon dolar değerinde mühimmat ve teçhizat satışını da onayladığı belirtildi. Yetkililer, bu satışın ABD-Japonya güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.Satış onayları, Kongre’ye iletilirken 15 günlük itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içinde Kongre’den bir itiraz gelmemesi hâlinde, satış işlemleri resmen yürürlüğe giriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/japonya-abdye-ilk-kez-lisansli-patriot-fuzeleri-teslim-etti-1101141105.html
abd
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099484610_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_348e9653978597f92f260da2015f52b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, hindistan, javelin
ABD, Hindistan'a Javelin Füze Sistemi ve Excalibur top mermileri satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a Javelin füze sistemi ile Excalibur top mermilerinin, Japonya’ya ise çeşitli mühimmatların satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a 45.7 milyon dolar değerinde Javelin Füze Sistemi ile 47.1 milyon dolar değerinde GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi.
Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Japonya’ya 82 milyon dolar değerinde mühimmat ve teçhizat satışını da onayladığı belirtildi. Yetkililer, bu satışın ABD-Japonya güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Satış onayları, Kongre’ye iletilirken 15 günlük itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içinde Kongre’den bir itiraz gelmemesi hâlinde, satış işlemleri resmen yürürlüğe giriyor.