Kremlin'den '28 maddelik Ukrayna planı' hakkında açıklama
14:19 19.11.2025 (güncellendi: 14:21 19.11.2025)
© Sputnik / Natalia Seliverstova
© Sputnik / Natalia Seliverstova
ABD basınında yer alan ve Moskova ile Washington'un 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığı yönündeki haberler Kremlin'e soruldu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri doğrulamadı.
Peskov, ABD basınındaki haberlerle ilgili olarak "Hayır, mevcut durumda size bildirebileceğim herhangi bir yeni durum yok" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetti.
Peskov, ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll liderliğindeki bir heyetin Vladimir Zelenskiy'le görüşmesi için Kiev'e gittiğine ve daha sonra Rus tarafıyla bir araya geleceğine dair haberleri de teyit etmedi.
Sözcü, Rus temsilcilerin ABD heyetiyle görüşmeye yönelik planları bulunmadığını belirtti.
ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.
Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.
'Kiev'in yolsuzlukları Avrupa'yı çok rahatsız ediyor'
Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Kiev rejiminin toksisitesi, Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı ışığında açıkça görülüyor
Avrupa, Kiev'deki yolsuzluk skandalı nedeniyle ciddi rahatsızlık yaşıyor
Rusya ile Polonya arasındaki ilişkiler tamamen bozuldu
Polonya'daki demiryolu hadisesi hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamalar tamamen asılsız
Rusya, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için sistematik çabalarını sürdürüyor