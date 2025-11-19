https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/kremlinden-28-maddelik-ukrayna-plani-hakkinda-aciklama-1101125485.html

Kremlin'den '28 maddelik Ukrayna planı' hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

ABD basınında yer alan ve Moskova ile Washington'un 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığı yönündeki haberler Kremlin'e soruldu. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri doğrulamadı.Peskov, ABD basınındaki haberlerle ilgili olarak "Hayır, mevcut durumda size bildirebileceğim herhangi bir yeni durum yok" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetti.Peskov, ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll liderliğindeki bir heyetin Vladimir Zelenskiy'le görüşmesi için Kiev'e gittiğine ve daha sonra Rus tarafıyla bir araya geleceğine dair haberleri de teyit etmedi. Sözcü, Rus temsilcilerin ABD heyetiyle görüşmeye yönelik planları bulunmadığını belirtti.'Kiev'in yolsuzlukları Avrupa'yı çok rahatsız ediyor'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

