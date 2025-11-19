Kremlin'den '28 maddelik Ukrayna planı' hakkında açıklama

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD basınında yer alan ve Moskova ile Washington'un 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığı yönündeki haberler Kremlin'e soruldu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri doğrulamadı.Peskov, ABD basınındaki haberlerle ilgili olarak "Hayır, mevcut durumda size bildirebileceğim herhangi bir yeni durum yok" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetti.Peskov, ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll liderliğindeki bir heyetin Vladimir Zelenskiy'le görüşmesi için Kiev'e gittiğine ve daha sonra Rus tarafıyla bir araya geleceğine dair haberleri de teyit etmedi. Sözcü, Rus temsilcilerin ABD heyetiyle görüşmeye yönelik planları bulunmadığını belirtti.'Kiev'in yolsuzlukları Avrupa'yı çok rahatsız ediyor'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
ABD basınında yer alan ve Moskova ile Washington'un 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığı yönündeki haberler Kremlin'e soruldu.
