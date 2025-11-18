ABD Temsilciler Meclisi, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/abd-temsilciler-meclisi-tum-jeffrey-epstein-dosyalarinin-acilmasini-ongoren-tasariyi-kabul-etti-1101104292.html
ABD Temsilciler Meclisi Salı günü, Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) Jeffrey Epstein davasıyla ilgili ek bilgileri yayınlamaya zorlayacak bir yasa tasarısını neredeyse oybirliğiyle destekledi.Toplam 427 milletvekili yasa tasarısına evet oyu verirken, bir Cumhuriyetçi 'hayır' oyu kullandı. Yasa tasarısının kabul edilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyordu.Yasa tasarısı, Adalet Bakanlığı'nı Epstein'ın eylemlerine ilişkin federal soruşturma hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi yayınlamaya çağırıyor.Dilekçeye karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi milletvekili Temsilci Clay Higgins, belgenin mevcut haliyle 'binlerce masum insanı ifşa etmesi ve yaralaması' nedeniyle bu kararı aldığını söyledi.Higgins, kararı hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Higgins, Senato'nun 'isimleri geçen ancak suçla bağlantısı olmayan mağdurların ve diğer Amerikalıların mahremiyetini uygun şekilde ele almak için' yasa tasarısını değiştirmesi halinde destekleyeceğini ekledi.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Epstein'a ait ek dosyaların yayınlanması fikrini destekleyen Cumhuriyetçileri eleştirmişti. Ancak son zamanlarda tutumunu değiştirerek Temsilciler Meclisi'ni dosyanın yayınlanması lehine oy kullanmaya çağırdı. Cumhuriyetçilerin saklayacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.Ayrıca Trump, yasa tasarısının Kongre'den geçmesi halinde imzalayacağının sözünü vermişti.
ABD Temsilciler Meclisi Salı günü, Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) Jeffrey Epstein davasıyla ilgili ek bilgileri yayınlamaya zorlayacak bir yasa tasarısını neredeyse oybirliğiyle destekledi.
Toplam 427 milletvekili yasa tasarısına evet oyu verirken, bir Cumhuriyetçi 'hayır' oyu kullandı. Yasa tasarısının kabul edilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyordu.
Yasa tasarısı, Adalet Bakanlığı'nı Epstein'ın eylemlerine ilişkin federal soruşturma hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi yayınlamaya çağırıyor.
Dilekçeye karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi milletvekili Temsilci Clay Higgins, belgenin mevcut haliyle 'binlerce masum insanı ifşa etmesi ve yaralaması' nedeniyle bu kararı aldığını söyledi.
Higgins, kararı hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut haliyle yasalaşırsa, bu tür suç soruşturma dosyalarının geniş çaplı ifşası, kudurmuş medyaya sızdırıldığında, kesinlikle masum insanların zarar görmesine yol açacaktır. Benim oyumla değil. Bu çaba, masum Amerikalılar için gereken tüm korumayı sağlayacak şekilde devam edecek"
Ayrıca Higgins, Senato'nun 'isimleri geçen ancak suçla bağlantısı olmayan mağdurların ve diğer Amerikalıların mahremiyetini uygun şekilde ele almak için' yasa tasarısını değiştirmesi halinde destekleyeceğini ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Epstein'a ait ek dosyaların yayınlanması fikrini destekleyen Cumhuriyetçileri eleştirmişti. Ancak son zamanlarda tutumunu değiştirerek Temsilciler Meclisi'ni dosyanın yayınlanması lehine oy kullanmaya çağırdı. Cumhuriyetçilerin saklayacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.
Ayrıca Trump, yasa tasarısının Kongre'den geçmesi halinde imzalayacağının sözünü vermişti.