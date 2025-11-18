https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/abd-temsilciler-meclisi-tum-jeffrey-epstein-dosyalarinin-acilmasini-ongoren-tasariyi-kabul-etti-1101104292.html

ABD Temsilciler Meclisi, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası”nı 427’ye karşı... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T23:54+0300

2025-11-18T23:54+0300

2025-11-18T23:54+0300

dünya

abd

jeffrey epstein

temsilciler meclisi

adalet bakanlığı

senato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104074/91/1040749144_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_f943ae4e6311cee3d25bf3d66784e045.jpg

ABD Temsilciler Meclisi Salı günü, Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) Jeffrey Epstein davasıyla ilgili ek bilgileri yayınlamaya zorlayacak bir yasa tasarısını neredeyse oybirliğiyle destekledi.Toplam 427 milletvekili yasa tasarısına evet oyu verirken, bir Cumhuriyetçi 'hayır' oyu kullandı. Yasa tasarısının kabul edilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyordu.Yasa tasarısı, Adalet Bakanlığı'nı Epstein'ın eylemlerine ilişkin federal soruşturma hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi yayınlamaya çağırıyor.Dilekçeye karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi milletvekili Temsilci Clay Higgins, belgenin mevcut haliyle 'binlerce masum insanı ifşa etmesi ve yaralaması' nedeniyle bu kararı aldığını söyledi.Higgins, kararı hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Higgins, Senato'nun 'isimleri geçen ancak suçla bağlantısı olmayan mağdurların ve diğer Amerikalıların mahremiyetini uygun şekilde ele almak için' yasa tasarısını değiştirmesi halinde destekleyeceğini ekledi.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Epstein'a ait ek dosyaların yayınlanması fikrini destekleyen Cumhuriyetçileri eleştirmişti. Ancak son zamanlarda tutumunu değiştirerek Temsilciler Meclisi'ni dosyanın yayınlanması lehine oy kullanmaya çağırdı. Cumhuriyetçilerin saklayacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.Ayrıca Trump, yasa tasarısının Kongre'den geçmesi halinde imzalayacağının sözünü vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/trump-ve-selman-gorustu-ibrahim-anlasmalari-konusunda-cok-iyi-bir-gorusme-yaptik-ayrica-f-35-satin-1101103544.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jeffrey epstein, temsilciler meclisi, adalet bakanlığı, senato