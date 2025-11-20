https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/4-il-rayli-sistemle-tanisacak-samsunda-13-trabzonda-32-erzincanda-12-ve-erzurumda-15-kilometre-1101151793.html
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilk defa kent içi raylı sistem kurulacak. Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
4 il raylı sistemle tanışacak: Samsun'da 13, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kurulacak
12:51 20.11.2025 (güncellendi: 12:52 20.11.2025)
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilk defa kent içi raylı sistem kurulacak. Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçecek.
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilk defa kent içi raylı sistem kurulacak. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu verdi.
Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti.
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İlk defa 4 ilimizi kent içi raylı sistemle tanıştırmak için çalışmaları hızlandırdık. Bu kapsamda Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlarla birlikte ülkemizde 297 kilometre kent içi raylı sistem yapmak için kolları sıvadık. Ayrıca yapımı devam eden 122 kilometre kent içi raylı sistemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz."
12 ildeki raylı sistem çalışamaları
Ulaştırma alanında yaptıkları yatırımların sağladığı kazanımlara dikkati çeken Uraloğlu, "Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.