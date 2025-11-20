https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/4-il-rayli-sistemle-tanisacak-samsunda-13-trabzonda-32-erzincanda-12-ve-erzurumda-15-kilometre-1101151793.html

4 il raylı sistemle tanışacak: Samsun'da 13, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kurulacak

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilk defa kent içi raylı sistem kurulacak. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu verdi.​​​​​​​Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti.Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:12 ildeki raylı sistem çalışamalarıUlaştırma alanında yaptıkları yatırımların sağladığı kazanımlara dikkati çeken Uraloğlu, "Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor." ifadesini kullandı.Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.

