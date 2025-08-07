https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/istanbula-surucusuz-metro-geliyor-umraniye-goztepe-arasi-21-dakikaya-dusecek-1098427315.html

İstanbul’a sürücüsüz metro geliyor: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek

İstanbul’a sürücüsüz metro geliyor: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü M12 Ümraniye-Göztepe metro hattı projesinde sona yaklaşıldı. 11 istasyondan oluşan hat, Ataşehir’deki Finans... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T16:24+0300

2025-08-07T16:24+0300

2025-08-07T16:24+0300

türki̇ye

i̇stanbul

metro

anadolu yakası

göztepe

pelin alpkökin

ümraniye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098427430_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4470df72977c18b56953016b924d7db9.jpg

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda raylı sistem ağı genişlemeye devam ediyor. Ümraniye-Göztepe metro hattı, M12 koduyla İBB tarafından yürütülen en önemli ulaşım projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projede son aşamaya gelinirken, hattın gelecek yıl hizmete alınması bekleniyor.Toplam 11 istasyondan oluşacak metro hattı, güzergah boyunca Ataşehir Finans Merkezi’ni merkez istasyon olarak konumlandıracak. Yeni hatla birlikte, İstanbul’un doğu aksındaki ulaşım süreleri büyük ölçüde kısalacak.Sürücüsüz metro, 21 dakikada sefer yapacakAnadolu Yakası Raylı Sistem Şube Müdür Yardımcısı Muhammed Yılmaz, yeni hattın teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı:"Saatte tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesi olacak. Sefer süresi ise sadece 21 dakika olacak."Yeni teknolojiyle donatılan sistem, otonom ve sürücüsüz vagonlarla hizmet verecek.Marmaray ve diğer hatlarla entegre olacakM12 metro hattı, İstanbul’da mevcut raylı sistemlerle entegre çalışacak. Hat;Yüzey çalışmaları tamamlanmak üzereM12 hattının yüzey çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İBB, inşaat nedeniyle Anadolu Yakası’nda geçici olarak trafiğe kapatılan bazı yolların kısa süre içinde yeniden açılacağını duyurdu. Ray döşeme, sinyalizasyon ve test süreçleri ise hızla devam ediyor.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, sinyalizasyon aşamasının çok yaklaştığını şu sözlerle ifade etti:“Ekim bandında bu çalışmalar daha da hızlanacak. Tabii, biz de heyecanla beklediğimiz sinyal testlerimize başlayacağız.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/yuksek-kira-odeyenler-dikkat-hakkaniyet-indirimiyle-daha-dusuk-kira-odeyebilirsiniz--1098425374.html

türki̇ye

i̇stanbul

anadolu yakası

göztepe

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümraniye-göztepe metro hattı, m12 metro, i̇stanbul büyükşehir belediyesi, sürücüsüz metro, raylı sistem entegrasyonu, ataşehir finans merkezi, metro sefer süresi, marmaray bağlantısı