İstanbul’a sürücüsüz metro geliyor: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek
İstanbul’a sürücüsüz metro geliyor: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek
07.08.2025
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda raylı sistem ağı genişlemeye devam ediyor. Ümraniye-Göztepe metro hattı, M12 koduyla İBB tarafından yürütülen en önemli ulaşım projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projede son aşamaya gelinirken, hattın gelecek yıl hizmete alınması bekleniyor.Toplam 11 istasyondan oluşacak metro hattı, güzergah boyunca Ataşehir Finans Merkezi'ni merkez istasyon olarak konumlandıracak. Yeni hatla birlikte, İstanbul'un doğu aksındaki ulaşım süreleri büyük ölçüde kısalacak.Sürücüsüz metro, 21 dakikada sefer yapacakAnadolu Yakası Raylı Sistem Şube Müdür Yardımcısı Muhammed Yılmaz, yeni hattın teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı:"Saatte tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesi olacak. Sefer süresi ise sadece 21 dakika olacak."Yeni teknolojiyle donatılan sistem, otonom ve sürücüsüz vagonlarla hizmet verecek.Marmaray ve diğer hatlarla entegre olacakM12 metro hattı, İstanbul'da mevcut raylı sistemlerle entegre çalışacak. Hat;Yüzey çalışmaları tamamlanmak üzereM12 hattının yüzey çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İBB, inşaat nedeniyle Anadolu Yakası'nda geçici olarak trafiğe kapatılan bazı yolların kısa süre içinde yeniden açılacağını duyurdu. Ray döşeme, sinyalizasyon ve test süreçleri ise hızla devam ediyor.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, sinyalizasyon aşamasının çok yaklaştığını şu sözlerle ifade etti:"Ekim bandında bu çalışmalar daha da hızlanacak. Tabii, biz de heyecanla beklediğimiz sinyal testlerimize başlayacağız."
İstanbul’a sürücüsüz metro geliyor: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek

16:24 07.08.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü M12 Ümraniye-Göztepe metro hattı projesinde sona yaklaşıldı. 11 istasyondan oluşan hat, Ataşehir’deki Finans Merkezi'ni merkez alacak. Sürücüsüz metro vagonlarıyla 21 dakikada ulaşım sağlanacak.
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda raylı sistem ağı genişlemeye devam ediyor. Ümraniye-Göztepe metro hattı, M12 koduyla İBB tarafından yürütülen en önemli ulaşım projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projede son aşamaya gelinirken, hattın gelecek yıl hizmete alınması bekleniyor.
Toplam 11 istasyondan oluşacak metro hattı, güzergah boyunca Ataşehir Finans Merkezi’ni merkez istasyon olarak konumlandıracak. Yeni hatla birlikte, İstanbul’un doğu aksındaki ulaşım süreleri büyük ölçüde kısalacak.

Sürücüsüz metro, 21 dakikada sefer yapacak

Anadolu Yakası Raylı Sistem Şube Müdür Yardımcısı Muhammed Yılmaz, yeni hattın teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı:
"Saatte tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesi olacak. Sefer süresi ise sadece 21 dakika olacak."
Yeni teknolojiyle donatılan sistem, otonom ve sürücüsüz vagonlarla hizmet verecek.

Marmaray ve diğer hatlarla entegre olacak

M12 metro hattı, İstanbul’da mevcut raylı sistemlerle entegre çalışacak. Hat;
Marmaray,
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile doğrudan bağlantılı olacak.
Bu sayede yolcular, farklı ulaşım hatlarına kolayca aktarma yapabilecek.

Yüzey çalışmaları tamamlanmak üzere

M12 hattının yüzey çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İBB, inşaat nedeniyle Anadolu Yakası’nda geçici olarak trafiğe kapatılan bazı yolların kısa süre içinde yeniden açılacağını duyurdu. Ray döşeme, sinyalizasyon ve test süreçleri ise hızla devam ediyor.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, sinyalizasyon aşamasının çok yaklaştığını şu sözlerle ifade etti:
Ekim bandında bu çalışmalar daha da hızlanacak. Tabii, biz de heyecanla beklediğimiz sinyal testlerimize başlayacağız.
