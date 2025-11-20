Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/3iatlasin-yakin-plan-fotografi-paylasildi-1101144357.html
3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı
3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere tehlike riski nedeniyle uzun zamandır gündem olmuştu. NASA... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T08:22+0300
2025-11-20T08:23+0300
yaşam
yıldızlararası
hubble uzay teleskobu
nasa
atlas
3i/atlas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101144202_0:110:830:577_1920x0_80_0_0_6336e68983fcaf52ad259444a6ca9c06.png
Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Temmuz ayında ortaya çıktığında bir uzay aracı olabileceğini öne sürülmüştü. Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı.NASA bugün kuyruklu yıldızın yakından çekilmiş görsellerini paylaştı. Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor.3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 275 milyon kilometre uzaklıkla en yakın geçişini gerçekleştirecek. Kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi’ndeki yolculuğuna devam edecek ve 2026 baharında Jüpiter’in yörüngesinden geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/dunyaya-en-yakin-noktasina-ulasiyor-nasadan-3iatlas-aciklamasi-geldi-1101140514.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101144202_0:32:830:655_1920x0_80_0_0_974ec4476cef955782f0b2a56779af70.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yıldızlararası, hubble uzay teleskobu, nasa, atlas, 3i/atlas
yıldızlararası, hubble uzay teleskobu, nasa, atlas, 3i/atlas

3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı

08:22 20.11.2025 (güncellendi: 08:23 20.11.2025)
© Fotoğraf : NASA3I/Atlas
3I/Atlas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© Fotoğraf : NASA
Abone ol
Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere tehlike riski nedeniyle uzun zamandır gündem olmuştu. NASA, Kuyrukluyıldızın Mars'taki uzay aracı tarafından çekilmiş şimdiye kadarki en yakın fotoğraflarını paylaştı.
Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Temmuz ayında ortaya çıktığında bir uzay aracı olabileceğini öne sürülmüştü. Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı.
© NASA3I/ATLAS
3I/ATLAS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
3I/ATLAS
© NASA
NASA bugün kuyruklu yıldızın yakından çekilmiş görsellerini paylaştı. Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor.
© NASA3I/ATLAS
3I/ATLAS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
3I/ATLAS
© NASA
3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 275 milyon kilometre uzaklıkla en yakın geçişini gerçekleştirecek. Kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi’ndeki yolculuğuna devam edecek ve 2026 baharında Jüpiter’in yörüngesinden geçecek.
3I/ATLAS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
YAŞAM
Dünya'ya en yakın noktasına ulaşıyor: NASA'dan 3I/ATLAS açıklaması geldi
01:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала