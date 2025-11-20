https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/3iatlasin-yakin-plan-fotografi-paylasildi-1101144357.html
3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı
3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere tehlike riski nedeniyle uzun zamandır gündem olmuştu. NASA... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T08:22+0300
2025-11-20T08:22+0300
2025-11-20T08:23+0300
yaşam
yıldızlararası
hubble uzay teleskobu
nasa
atlas
3i/atlas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101144202_0:110:830:577_1920x0_80_0_0_6336e68983fcaf52ad259444a6ca9c06.png
Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Temmuz ayında ortaya çıktığında bir uzay aracı olabileceğini öne sürülmüştü. Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı.NASA bugün kuyruklu yıldızın yakından çekilmiş görsellerini paylaştı. Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor.3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 275 milyon kilometre uzaklıkla en yakın geçişini gerçekleştirecek. Kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi’ndeki yolculuğuna devam edecek ve 2026 baharında Jüpiter’in yörüngesinden geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/dunyaya-en-yakin-noktasina-ulasiyor-nasadan-3iatlas-aciklamasi-geldi-1101140514.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101144202_0:32:830:655_1920x0_80_0_0_974ec4476cef955782f0b2a56779af70.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yıldızlararası, hubble uzay teleskobu, nasa, atlas, 3i/atlas
yıldızlararası, hubble uzay teleskobu, nasa, atlas, 3i/atlas
3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı
08:22 20.11.2025 (güncellendi: 08:23 20.11.2025)
Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere tehlike riski nedeniyle uzun zamandır gündem olmuştu. NASA, Kuyrukluyıldızın Mars'taki uzay aracı tarafından çekilmiş şimdiye kadarki en yakın fotoğraflarını paylaştı.
Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Temmuz ayında ortaya çıktığında bir uzay aracı olabileceğini öne sürülmüştü. Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı.
NASA bugün kuyruklu yıldızın yakından çekilmiş görsellerini paylaştı. Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor.
3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 275 milyon kilometre uzaklıkla en yakın geçişini gerçekleştirecek. Kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi’ndeki yolculuğuna devam edecek ve 2026 baharında Jüpiter’in yörüngesinden geçecek.