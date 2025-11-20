https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/3iatlasin-yakin-plan-fotografi-paylasildi-1101144357.html

3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı

3I/Atlas'ın yakın plan fotoğrafı paylaşıldı

Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya'ya veya Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlere tehlike riski nedeniyle uzun zamandır gündem olmuştu.

Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Temmuz ayında ortaya çıktığında bir uzay aracı olabileceğini öne sürülmüştü. Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı.NASA bugün kuyruklu yıldızın yakından çekilmiş görsellerini paylaştı. Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor.3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 275 milyon kilometre uzaklıkla en yakın geçişini gerçekleştirecek. Kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi’ndeki yolculuğuna devam edecek ve 2026 baharında Jüpiter’in yörüngesinden geçecek.

