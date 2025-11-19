https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/zihnimiz-dogal-olarak-diger-zihinlerle-senkronize-oluyor-1101129229.html

Zihnimiz doğal olarak diğer zihinlerle senkronize oluyor

Zihnimiz doğal olarak diğer zihinlerle senkronize oluyor

Sputnik Türkiye

Beynimizin bazen başkalarının ne düşündüğünü önceden bildiğimiz hissini uyandıran o tuhaf anlar, sadece tesadüf olmayabilir. Araştırmaların detayları haberde...

2025-11-19T16:27+0300

2025-11-19T16:27+0300

2025-11-19T16:27+0300

yaşam

beyin

zihin

i̇letişim

nöron

nörobiyoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101129526_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b07e8d75ebb1464422dc8193d6cbe753.jpg

Bu fenomen, 'nöral eşleşme' olarak adlandırılıyor. Nöral eşleşme, iki ya da daha fazla kişinin beyninin ‘senkronize’ olarak aynı desenlerini sergilemesi anlamına geliyor. Ancak bu, filmlerdeki telepati gibi kelimeleri doğrudan zihinlere aktarmak anlamına gelmiyor.Beyinler arası eşleşmeyi ilk keşfeden araştırmacılardan Dr. Uri Hasson, beyinlerimizi bir tür kablosuz verici olarak tanımlıyor ve bunun mistik bir yönü olmadığını belirtiyor.“Bu bir Jedi zihin hilesi değil” diyen Hasson ekliyorBeyinlerin eşleşme yeteneğiAraştırmalar, beyin senkronizasyonunun birçok ortamda gerçekleştiğini gösteriyor. Satranç maçları veya birlikte müzik yapma gibi odak ve yaratıcılık gerektiren aktivitelerde nöral eşleşme gözlemlendi. 2014’te yayımlanan bir çalışma ise eşleşmenin daha fiziksel aktivitelerde de, örneğin öpüşme sırasında, artabileceğini ortaya koymuş.Beyin senkronizasyonu için illa fiziksel yakınlık gerekmiyor. 2022’de yapılan bir araştırma, sadece ekran üzerinden etkileşimde bulunan video oyunu oyuncularının beyinlerinde artan eşleşme gösterdi. Ancak bazı uzmanlar, yüz yüze iletişimin el hareketleri gibi sözsüz unsurlarla eşleşmeyi güçlendirebileceğini belirtiyor.'Bebekler yönlendirebiliyor'İlginç bir şekilde, eşleşme yaş veya zeka ile sınırlı değil. 2019’da yayımlanan bir çalışmada, bebeklerin ve yetişkinlerin oyun sırasında beyinlerinin senkronize olduğu gözlemlendi. Araştırma, bebeklerin yetişkinleri yönlendirebileceğini, sadece pasif bilgi alıcıları olmadığını da ortaya koydu.2023’te yapılan bir çalışmada, öğretmen ve öğrencilerin beyin dalgaları daha uyumlu olan öğrencilerin öğrenmede daha başarılı olduğu bulundu. Araştırmacılar, beyinlerin ritmik bir şekilde senkronize olmasının, iletişimi ve öğrenmeyi güçlendirdiğini vurguluyor.Dr. Suzanne Dikker, “Biz ritmik varlıklarız. Konuşmalar doğal bir ritme sahiptir ve bu sosyal koordinasyon sayesinde ‘akıcı etkileşimler’ gerçekleşir, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlar” diyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunya-nufusunun-5te-4u-sehir-ve-kasabalarda-yasiyor-1101127622.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin, zihin, senkranizasyon, telepati, nöral eşleşme, telepati var mı, beyin, bilim, bilim haberleri, sağlık, biyoloji