Zihnimiz doğal olarak diğer zihinlerle senkronize oluyor
Zihnimiz doğal olarak diğer zihinlerle senkronize oluyor
Beynimizin bazen başkalarının ne düşündüğünü önceden bildiğimiz hissini uyandıran o tuhaf anlar, sadece tesadüf olmayabilir. Araştırmaların detayları haberde...
Zihnimiz doğal olarak diğer zihinlerle senkronize oluyor
Beynimizin bazen başkalarının ne düşündüğünü önceden bildiğimiz hissini uyandıran o tuhaf anlar, sadece tesadüf olmayabilir. Yapılan araştırmalar, insanların birbirleriyle kurduğu iletişimin aslında doğal bir telepatiyle şekillenebileceğini ortaya koyuyor.
Bu fenomen, 'nöral eşleşme' olarak adlandırılıyor. Nöral eşleşme, iki ya da daha fazla kişinin beyninin ‘senkronize’ olarak aynı desenlerini sergilemesi anlamına geliyor. Ancak bu, filmlerdeki telepati gibi kelimeleri doğrudan zihinlere aktarmak anlamına gelmiyor.
Beyinler arası eşleşmeyi ilk keşfeden araştırmacılardan Dr. Uri Hasson, beyinlerimizi bir tür kablosuz verici olarak tanımlıyor ve bunun mistik bir yönü olmadığını belirtiyor.
“Bu bir Jedi zihin hilesi değil” diyen Hasson ekliyor
İletişim budur. İnsanların en iyi yaptığı şey bu ve gerçekten eşsiz ve şaşırtıcı.
Beyinlerin eşleşme yeteneği
Araştırmalar, beyin senkronizasyonunun birçok ortamda gerçekleştiğini gösteriyor. Satranç maçları veya birlikte müzik yapma gibi odak ve yaratıcılık gerektiren aktivitelerde nöral eşleşme gözlemlendi. 2014’te yayımlanan bir çalışma ise eşleşmenin daha fiziksel aktivitelerde de, örneğin öpüşme sırasında, artabileceğini ortaya koymuş.
Beyin senkronizasyonu için illa fiziksel yakınlık gerekmiyor. 2022’de yapılan bir araştırma, sadece ekran üzerinden etkileşimde bulunan video oyunu oyuncularının beyinlerinde artan eşleşme gösterdi. Ancak bazı uzmanlar, yüz yüze iletişimin el hareketleri gibi sözsüz unsurlarla eşleşmeyi güçlendirebileceğini belirtiyor.
'Bebekler yönlendirebiliyor'
İlginç bir şekilde, eşleşme yaş veya zeka ile sınırlı değil. 2019’da yayımlanan bir çalışmada, bebeklerin ve yetişkinlerin oyun sırasında beyinlerinin senkronize olduğu gözlemlendi. Araştırma, bebeklerin yetişkinleri yönlendirebileceğini, sadece pasif bilgi alıcıları olmadığını da ortaya koydu.
2023’te yapılan bir çalışmada, öğretmen ve öğrencilerin beyin dalgaları daha uyumlu olan öğrencilerin öğrenmede daha başarılı olduğu bulundu. Araştırmacılar, beyinlerin ritmik bir şekilde senkronize olmasının, iletişimi ve öğrenmeyi güçlendirdiğini vurguluyor.
Dr. Suzanne Dikker, “Biz ritmik varlıklarız. Konuşmalar doğal bir ritme sahiptir ve bu sosyal koordinasyon sayesinde ‘akıcı etkileşimler’ gerçekleşir, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlar” diyor.