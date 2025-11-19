https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunya-nufusunun-5te-4u-sehir-ve-kasabalarda-yasiyor-1101127622.html

Dünya nüfusunun 5’te 4’ü şehir ve kasabalarda yaşıyor

Dünya nüfusunun 5’te 4’ü şehir ve kasabalarda yaşıyor

Sputnik Türkiye

Kapsamlı bir BM raporu, şehirlerin ve kasabaların dünya nüfusunun yüzde 81’ine ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Bu, önceki tahminlerden çok daha yüksek bir oran.

2025-11-19T15:25+0300

2025-11-19T15:25+0300

2025-11-19T15:25+0300

yaşam

dünya

nüfus

kent

şehir

yaşam

haberler

bm

rapor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063438548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3052b88e2330bc784d02f8535b7c3a2.jpg

Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünya genelinde insanların yüzde 80’inden fazlası artık kasaba ve şehirlerde yaşıyor ve bu oranın daha da artması bekleniyor.2018 yılında yayımlanan Dünya Kentselleşme Beklentileri raporunun en son baskısı, insanların yüzde 55’inin kentsel alanlarda yaşadığını ortaya koymuştu. Ancak bu tahmin, ülkelerin ‘kentsel’ veya ‘kırsal’ yerleşim alanı tanımlarındaki büyük farklılıklara dayanıyordu.BM’den Sara Hertog ve ekibi daha net bir tablo elde etmek için kentsel alanları en az 50 bin kişinin yaşadığı ve kilometrekare başına en az 1500 kişinin bulunduğu şehirler ya da en az 5 bin kişinin yaşadığı ve kilometrekare başına en az 300 kişinin bulunduğu kasabalar olarak tanımladı. Geriye kalan alanlar ise kırsal kabul edildi. Hertog, “Tüm ülkeler için aynı tanımı ilk kez kullandık” diyor.Yüzde 45 şehirlerde yaşıyorAraştırmacılar daha sonra 237 ülke ve bölgeden uydu ve ulusal anket verilerini analiz ederek 2025’teki küresel kentselleşme oranını tahmin ettiler. Sonuçlar, dünya nüfusunun yüzde 45’inin artık şehirlerde yaşadığını, bunların çoğunun 250 bin’den az nüfuslu şehirler olduğunu, yüzde 36’sının kasabalarda yaşadığını ortaya koydu. Yani insanların yüzde 81’i kentsel alanlarda yaşıyor ve kalan yüzde 19’u ise kırsal bölgelerde yaşıyor.2050’ye kadar yüzde 83’e çıkacakAraştırma ekibi, nüfus yaşlanması ve göç eğilimleri gibi faktörleri dikkate alan bir istatistiksel model kullanarak, 2050’ye kadar dünya nüfusunun yüzde 83’ünün kırsal yerine kentsel bölgelerde yaşayacağını öngörüyor.Kentselleşmenin sağlığa etkileriKentselleşmenin sağlık üzerinde de etkileri var. King’s College London’dan Andrea Mechelli’ye göre, şehirlerde insanlar genellikle hava kirliliğine ve aşırı sıcaklara daha fazla maruz kalıyor.Bu durum kalp damar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bazı kentsel alanlarda yeşil alan eksikliği, artan kaygı ve depresyon ile ilişkilendiriliyor.Ancak kentselleşme sağlık açısından avantajlar da sağlayabilir. Mechelli, “Şehirlerde sağlık hizmetleri daha hızlı ve kapsamlı. Ayrıca sosyal avantajlar da var, şehirlerde aynı değerlere sahip biriyle bağ kurma olasılığınız, kırsal alanlara göre çok daha yüksek” diyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/milyonlarca-yarasa-beyaz-burun-sendromundan-oluyor-biyologlar-care-ariyor-1101115628.html

kent

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, nüfus, şehir, kent, kentselleşme, dünya nüfusunun ne kadarı şehirlerde yaşıyor, bm, rapor, bm nüfus raporu, haberler, nüfus haberleri, dünya haberleri