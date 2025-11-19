Zelenskiy'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye üzerinden meşruiyet arıyor'

Ankara'nın Washington'la ilişkilerinin iyileşmesi ve Avrupalı başkentlerin Ankara'ya ihtiyacının artması Ukrayna konusunda Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Zelenski'ye hem Ukrayna kamuoyu hem de Amerikalıların baskısı yanında Avrupalıların sorgulamalarının artması Türkiye'nin kapısının çalınmasını zorunlu hale getirdi. Böylece Zelenski zaman kaybetmeden elini biraz rahatlatmak için soluğu Ankara'da aldı. Zelenski hala Ankara'nın ve Türk kamuoyunun desteğini aldığını göstermek istiyor ki Amerikalıların güveni Avrupalıların desteği devam etsin. Bence bunu stratejik bir hamle olarak okumak şart. Tabiki hala Kiev'in Ankara'dan güvenlik garantileri beklediğini ve stratejik bir ortak olarak gördüğünü de unutmamak lazım. Aslında Ankara üzerinden Moskova'ya barış görüşmelerini yeniden başlatmak için bir mesaj verdiğini de söyleyebiliriz. Son olarak Washington tarafından Rusya-Ukrayna çatışması için gizli bir barış planı hazırladığı söyleniyor. Bu planın Avrupa ve Ukrayna olmadan sadece Moskova'yla müzakere edildiği iddia ediliyor. Böyle bir durum da Zelenski tarafından engellenmek için Ankara hamlesi gerçekleşmiş olabilir. Bu durumu inisiyatifi elinden tamamen kaybetmek istemeyen bir Kiev yönetiminin çabaları olarak okuyabiliriz.