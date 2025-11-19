https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/zelenskiynin-ankara-ziyareti-turkiye-uzerinden-mesruiyet-ariyor-1101134083.html
Zelenskiy'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye üzerinden meşruiyet arıyor'
Zelenskiy'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye üzerinden meşruiyet arıyor'
Zelenskiy Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Zelenskiy’nin Avrupa Ülkeleri yerine Ankara’ya gelerek İstanbul görüşmelerinin... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Zelenskiy Ankara ziyareti öncesinde 'barış görüşmelerini canlandırma' amacıyla temaslarda bulunmak istediğini söylemişti. İstanbul’da devam eden görüşmeler daha önce Ukrayna’nın masadan kalkması nedeniyle sona ermişti.Zelenskiy’in Ankara’ya gelişini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları söyledi:‘Zelenskiy elini rahatlatmak istiyor’Zor durumda alan Zelenskiy’nin her yolu denediğine dikkat çeken Tugay sözlerini şöyle sürdürdü:
2025
Zelenskiy'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye üzerinden meşruiyet arıyor'
18:45 19.11.2025 (güncellendi: 19:05 19.11.2025)
Zelenskiy Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Zelenskiy’nin Avrupa Ülkeleri yerine Ankara’ya gelerek İstanbul görüşmelerinin yeniden canlandırma mesajı vermesini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Zelenskiy için işlerin kötüye gittiğini söyledi.
Zelenskiy, Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Zelenskiy Ankara ziyareti öncesinde 'barış görüşmelerini canlandırma' amacıyla temaslarda bulunmak istediğini söylemişti. İstanbul’da devam eden görüşmeler daha önce Ukrayna’nın masadan kalkması nedeniyle sona ermişti.
Zelenskiy’in Ankara’ya gelişini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları söyledi:
Zelenskiy'nin Avrupa başkentlerine değil de Ankara'ya ziyareti kritik bir duruma işaret ediyor. Çünkü Kiev'de işler iyi gitmiyor hem ülke çapındaki yolsuzluk hem de sahadaki Ukrayna ordusunun büyük kayıpları Zelenskiy'nin liderlik imajını büyük oranda zayıflatıyor. Avrupalı liderler Ukrayna'yı hala Rus gücünü zayıflatmak için kullanma peşinde olsa da Amerikalılar bu yolsuzlukla ilgili bir tavır aldılar. Zaten Ukrayna'da paramız boşa gidiyor anlayışına sahip olan Trump ve ekibi için yolsuzlukla Ukrayna'da askeri durumun kötüleşmesi Zelenskiy'e olan güveni sarstı. Bu yüzden de Kiev için tek çıkış yolu Ankara gözüküyor. Nitekim Ukrayna kamuoyunda da meşruiyet sağlamak ve güç gösterisinde bulunmak isteyen bir Zelenskiy var.
‘Zelenskiy elini rahatlatmak istiyor’
Zor durumda alan Zelenskiy’nin her yolu denediğine dikkat çeken Tugay sözlerini şöyle sürdürdü:
Ankara'nın Washington'la ilişkilerinin iyileşmesi ve Avrupalı başkentlerin Ankara'ya ihtiyacının artması Ukrayna konusunda Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Zelenski'ye hem Ukrayna kamuoyu hem de Amerikalıların baskısı yanında Avrupalıların sorgulamalarının artması Türkiye'nin kapısının çalınmasını zorunlu hale getirdi. Böylece Zelenski zaman kaybetmeden elini biraz rahatlatmak için soluğu Ankara'da aldı. Zelenski hala Ankara'nın ve Türk kamuoyunun desteğini aldığını göstermek istiyor ki Amerikalıların güveni Avrupalıların desteği devam etsin. Bence bunu stratejik bir hamle olarak okumak şart. Tabiki hala Kiev'in Ankara'dan güvenlik garantileri beklediğini ve stratejik bir ortak olarak gördüğünü de unutmamak lazım. Aslında Ankara üzerinden Moskova'ya barış görüşmelerini yeniden başlatmak için bir mesaj verdiğini de söyleyebiliriz. Son olarak Washington tarafından Rusya-Ukrayna çatışması için gizli bir barış planı hazırladığı söyleniyor. Bu planın Avrupa ve Ukrayna olmadan sadece Moskova'yla müzakere edildiği iddia ediliyor. Böyle bir durum da Zelenski tarafından engellenmek için Ankara hamlesi gerçekleşmiş olabilir. Bu durumu inisiyatifi elinden tamamen kaybetmek istemeyen bir Kiev yönetiminin çabaları olarak okuyabiliriz.