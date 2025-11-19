Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci devam etmeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Vladimir Zelenskiy ile basın toplantısında "İstanbul süreci devam etmeli. Ortaklarımızdan yapıcı... 19.11.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sonrası basın toplantısındaki sözlerinden satır başları şöyle: 'Amerika'nın sürece dahlini önemsiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci devam etmeli

19:00 19.11.2025 (güncellendi: 19:09 19.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Vladimir Zelenskiy ile basın toplantısında "İstanbul süreci devam etmeli. Ortaklarımızdan yapıcı tavır bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Amerika'nın sürece dahlini önemsiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sonrası basın toplantısındaki sözlerinden satır başları şöyle:
Gerçekleştirilen üç tur müzakerelerde bilhassa insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu.
Taraflar arasında askeri meseleler doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz.
İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüm yolunda önemli bir merhale yarattığına inandığımızı belirttik.

'Amerika'nın sürece dahlini önemsiyoruz'

Can kayıpları her iki taraf için de telafisi güç durumları beraberinde getiriyor.
Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul süreçlerine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz.
Zelenskiy ile bugünkü görüşmelerimizde ikili konuları da değerlendirdik.
Bu bağlamda müttefikimiz Amerika'nın da süreci dahlini önemsiyoruz.
