‘Witkoff ile Yermak arasında Türkiye’de yapılması planlanan görüşme iptal edildi’

ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak arasında Türkiye'de yapılması planlanan... 19.11.2025

Economist muhabiri Oliver Carroll, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak arasında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin iptal edildiğini öne sürdü.Carroll, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Aldığım bilgilere göre, yarın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan Witkoff-Yermak görüşmesi iptal edildi. Witkoff’un bu görüşmeyi ayarlarken içine düştüğü tartışmanın farkında olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.Reuters daha önce, Steve Witkoff’un çarşamba günü Türkiye’yi ziyaret ederek bazı temaslarda bulunmasının planlandığını aktarmıştı.Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye’ye yapacağı ziyaret kapsamında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin de gündemde olacağını açıklamıştı.Türk diplomatik kaynaklar da daha önce yaptıkları açıklamalarda, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen görüşmelere benzer yeni bir müzakere sürecinin başlatılması için Türkiye’nin girişimlerde bulunduğunu ancak sürece dair henüz somut bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti.

