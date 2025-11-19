Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/witkoff-ile-yermak-arasinda-turkiyede-yapilmasi-planlanan-gorusme-iptal-edildi-1101105286.html
‘Witkoff ile Yermak arasında Türkiye’de yapılması planlanan görüşme iptal edildi’
‘Witkoff ile Yermak arasında Türkiye’de yapılması planlanan görüşme iptal edildi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak arasında Türkiye'de yapılması planlanan... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T01:07+0300
2025-11-19T01:07+0300
dünya
steve witkoff
andrey yermak
abd
ukrayna
ortadoğu
rusya
türkiye
reuters
economist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg
Economist muhabiri Oliver Carroll, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak arasında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin iptal edildiğini öne sürdü.Carroll, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Aldığım bilgilere göre, yarın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan Witkoff-Yermak görüşmesi iptal edildi. Witkoff’un bu görüşmeyi ayarlarken içine düştüğü tartışmanın farkında olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.Reuters daha önce, Steve Witkoff’un çarşamba günü Türkiye’yi ziyaret ederek bazı temaslarda bulunmasının planlandığını aktarmıştı.Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye’ye yapacağı ziyaret kapsamında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin de gündemde olacağını açıklamıştı.Türk diplomatik kaynaklar da daha önce yaptıkları açıklamalarda, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen görüşmelere benzer yeni bir müzakere sürecinin başlatılması için Türkiye’nin girişimlerde bulunduğunu ancak sürece dair henüz somut bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kremlin-sozcusu-peskov-yarin-istanbulda-rus-temsilciler-bulunmayacak-1101085612.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_25:0:1000:731_1920x0_80_0_0_0c964d1434edd8fe4c76dd210426f8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
steve witkoff, andrey yermak, abd, ukrayna, ortadoğu, rusya, türkiye, reuters, economist
steve witkoff, andrey yermak, abd, ukrayna, ortadoğu, rusya, türkiye, reuters, economist

‘Witkoff ile Yermak arasında Türkiye’de yapılması planlanan görüşme iptal edildi’

01:07 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon Steve Witkoff
 Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak arasında Türkiye'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiği bildirildi.
Economist muhabiri Oliver Carroll, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak arasında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin iptal edildiğini öne sürdü.
Carroll, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Aldığım bilgilere göre, yarın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan Witkoff-Yermak görüşmesi iptal edildi. Witkoff’un bu görüşmeyi ayarlarken içine düştüğü tartışmanın farkında olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.
Reuters daha önce, Steve Witkoff’un çarşamba günü Türkiye’yi ziyaret ederek bazı temaslarda bulunmasının planlandığını aktarmıştı.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye’ye yapacağı ziyaret kapsamında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin de gündemde olacağını açıklamıştı.
Türk diplomatik kaynaklar da daha önce yaptıkları açıklamalarda, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen görüşmelere benzer yeni bir müzakere sürecinin başlatılması için Türkiye’nin girişimlerde bulunduğunu ancak sürece dair henüz somut bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin Sözcüsü Peskov: Yarın İstanbul'da Rus temsilciler bulunmayacak
Dün, 12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала