Kremlin Sözcüsü Peskov: Yarın İstanbul'da Rus temsilciler bulunmayacak
12:50 18.11.2025 (güncellendi: 13:00 18.11.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ve Vladimir Zelenskiy'in yarın İstanbul'da temaslarda bulunacağı yönündeki haberlerle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, yarın İstanbul'da Rus temsilcilerin olmayacağının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Vladimir Zelenskiy'in İstanbul'a geleceğine dair haberler üzerine Rus temsilcilerin olası katılımıyla ilgili sorular gelmesi karşısında, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.
Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Hayır, yarın Türkiye'de Rus temsilciler olmayacak. Şimdilik bu temaslar Rusya'nın katılımı olmadan gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın İstanbul'da tam olarak neler konuşulduğuna dair bilgi bekleyeceğini kaydetti.
Zelenskiy'in diyaloğun yeniden canlandırılacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Görünen o ki, Zelenskiy yarın İstanbul'da yapılacak temaslardan bahsetti. Bunlar, Zelenskiy'in Türk dostlarımızla temasları ve muhtemelen Witkoff da katılacak. Bu görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi.
Kremlin Sözcüsü, İstanbul'daki görüşmelerin taraflarından birinin bilgilendirme yapmak istemesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyaloğa açık olduğu mesajını da verdi.
