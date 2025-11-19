Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Uzmanı cevapladı: SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkanı var
Uzmanı cevapladı: SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkanı var
Sosyal güvenlik borçları konusunda merak edilenleri cevaplayan Noyan Doğan "Sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af yok. Ancak SGK borçları...
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanan karara göre, kamuya borcu olanların gecikme faizinde indirim yapıldı. Buna göre, Kamu alacaklarında aylık gecikme faizi bugünden itibaren yüzde 3,7 olarak uygulanacak.SGK Uzmanı Noyan Doğan bugünkü köşe yazısında sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af konusunda gelen bir soruyu cevapladı:
Uzmanı cevapladı: SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkanı var

Sosyal güvenlik borçları konusunda merak edilenleri cevaplayan Noyan Doğan "Sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af yok. Ancak SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkânı getirildi" açıklamasını yaptı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanan karara göre, kamuya borcu olanların gecikme faizinde indirim yapıldı. Buna göre, Kamu alacaklarında aylık gecikme faizi bugünden itibaren yüzde 3,7 olarak uygulanacak.
SGK Uzmanı Noyan Doğan bugünkü köşe yazısında sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af konusunda gelen bir soruyu cevapladı:

"Sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af yok. Ancak SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkânı getirildi.

Şöyle ki; 13 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile SGK’ya olan borçların tecil işlemlerinde (borcun belirli bir süre ertelenmesi) uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 39 olarak belirlendi. Tecil süresi içinde borca belirli bir tecil faiz oranı uygulanır. Bu oran daha önce yüzde 48’di.

13 Kasım tarihinden itibaren yüzde 39 olarak uygulanacak ki bu, faiz oranında 9 puanlık fark anlamına geliyor. Buna göre SGK’ya olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, ceza gibi borçlar taksitlendirilirken uygulanacak faiz oranı, yüzde 48 değil yüzde 39 olacak."

"Ayrıca, borçlara yönelik gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 3.5 olarak uygulanacak. Tecil sürecini SGK belirliyor ve taksit süresi 18 ila 36 ay arasında değişebiliyor. Bu durum sizin şirketinizin likidite durumuna da bağlı.

Ayrıca taksitlendirme sırasında borçludan belirli bir miktar peşin ödeme de yapması isteniyor. Bu tutar da genelde yüzde 10 oluyor ve kalan borç taksitlendiriliyor. İşte bu taksitlendirme sırasında uygulanacak faiz tutarı yeni düzenleme ile yüzde 39’a düşürüldü. Bu da bir anlamda SGK’ya daha az ödeme yapılacak anlamına geliyor. Tecil faizi, borçlunun müracaat tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günler için ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanıyor. Şu bilgiyi de vereyim, tacil faizi borcun tamamı üzerinden değil her taksit için öngörülen tutar üzerinden hesaplanıyor."

EKONOMİ
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Dün, 15:20
