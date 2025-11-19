Uzmanı cevapladı: SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkanı var

"Sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af yok. Ancak SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkânı getirildi.

Şöyle ki; 13 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile SGK’ya olan borçların tecil işlemlerinde (borcun belirli bir süre ertelenmesi) uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 39 olarak belirlendi. Tecil süresi içinde borca belirli bir tecil faiz oranı uygulanır. Bu oran daha önce yüzde 48’di.

13 Kasım tarihinden itibaren yüzde 39 olarak uygulanacak ki bu, faiz oranında 9 puanlık fark anlamına geliyor. Buna göre SGK’ya olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, ceza gibi borçlar taksitlendirilirken uygulanacak faiz oranı, yüzde 48 değil yüzde 39 olacak."