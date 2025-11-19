https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/unlu-maden-suyu-markasi-yasa-disi-islemle-su-aritti-mahkeme-kararini-acikladi-1101104570.html

Ünlü maden suyu markası yasa dışı işlemle su arıttı: Mahkeme kararını açıkladı

Ünlü maden suyu markası yasa dışı işlemle su arıttı: Mahkeme kararını açıkladı

Fransa'da, Nestle'nin Perrier markasıyla ilgili yaşanan tartışmalar devam ediyor. Bir Fransız mahkemesi, tüketici örgütü UFC-Que Choisir'in Perrier maden...

Tüketici grubu UFC-Que Choisir, Nestle'nin Perrier maden suyu markası hakkında mahkemeye başvurdu.UFC-Que Choisir, Nestle'yi yanıltıcı reklam yapmakla suçlayarak, ürünün 'doğal' maden suyu olarak tanıtılmasının yanıltıcı olduğunu ve yetkisiz işlemlerle arıtıldığını savundu. Mahkeme ise, ürünün piyasadan çekilmesi için herhangi bir acil sağlık riski veya açık bir yasa ihlali olduğuna dair yeterli kanıt olmadığına karar verdi.Mahkeme, Perrier'in 'doğal' maden suyu iddiasına karşı açılan davayı reddetti.

