Ünlü maden suyu markası yasa dışı işlemle su arıttı: Mahkeme kararını açıkladı
Ünlü maden suyu markası yasa dışı işlemle su arıttı: Mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fransa'da, Nestle'nin Perrier markasıyla ilgili yaşanan tartışmalar devam ediyor. Bir Fransız mahkemesi, tüketici örgütü UFC-Que Choisir'in Perrier maden... 19.11.2025
Tüketici grubu UFC-Que Choisir, Nestle'nin Perrier maden suyu markası hakkında mahkemeye başvurdu.UFC-Que Choisir, Nestle'yi yanıltıcı reklam yapmakla suçlayarak, ürünün 'doğal' maden suyu olarak tanıtılmasının yanıltıcı olduğunu ve yetkisiz işlemlerle arıtıldığını savundu. Mahkeme ise, ürünün piyasadan çekilmesi için herhangi bir acil sağlık riski veya açık bir yasa ihlali olduğuna dair yeterli kanıt olmadığına karar verdi.Mahkeme, Perrier'in 'doğal' maden suyu iddiasına karşı açılan davayı reddetti.
00:22 19.11.2025 (güncellendi: 00:23 19.11.2025)
Fransa’da, Nestle’nin Perrier markasıyla ilgili yaşanan tartışmalar devam ediyor. Bir Fransız mahkemesi, tüketici örgütü UFC-Que Choisir’in Perrier maden suyunun piyasadan çekilmesi talebini reddetti.
Tüketici grubu UFC-Que Choisir, Nestle'nin Perrier maden suyu markası hakkında mahkemeye başvurdu.
UFC-Que Choisir, Nestle'yi yanıltıcı reklam yapmakla suçlayarak, ürünün 'doğal' maden suyu olarak tanıtılmasının yanıltıcı olduğunu ve yetkisiz işlemlerle arıtıldığını savundu. Mahkeme ise, ürünün piyasadan çekilmesi için herhangi bir acil sağlık riski veya açık bir yasa ihlali olduğuna dair yeterli kanıt olmadığına karar verdi.
Mahkeme, Perrier'in 'doğal' maden suyu iddiasına karşı açılan davayı reddetti.
Maden suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
DÜNYA
Dünyaca ünlü maden suyunda dışkı kaynaklı bakteri tespit edilmişti: Devletin işlemi gizlediği ortaya çıktı
19 Mayıs, 21:08
