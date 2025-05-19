https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/dunyaca-unlu-maden-suyunda-diski-kaynakli-bakteri-tespit-edilmisti-devletin-islemi-gizledigi-ortaya-1096346673.html

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkı kaynaklı bakteri tespit edilmişti: Devletin işlemi gizlediği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkı kaynaklı bakteri tespit edilmişti: Devletin işlemi gizlediği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fransa'da Perrier marka maden suyunun bazı şişelerinde dışkı kaynaklı enterobakteri tespit edilmesi dünya genelinde gündem olmuştu. Nestle Waters’ın Perrier... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T21:08+0300

2025-05-19T21:08+0300

2025-05-19T21:08+0300

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Fransa'da maden suyunda tespit edilen dışkı kaynaklı bakterinin hükümet tarafından gizlendiği iddia edildi.Dünyaca ünlü Perrier marka maden suyunun bazı şişelerinde, insan ve hayvan dışkısından bulaşabilen enterobakterilere rastlandığı ortaya çıkarken Nestle Waters şirketi, söz konusu durumun üretim hattında yaşanan teknik bir müdahale sonucu oluştuğunu açıklamıştı.Açıklamanın ardından Fransa Senatosu tarafından yayımlanan yeni bir raporda, Fransız hükümetinin Nestle’nin yıllardır uyguladığı yasaklı işlemleri 'en üst düzeyde' bildiği ve bu durumu uzun süre kamuoyundan gizlediği belirtildi.Senato’nun altı aylık soruşturmasına dayanan raporda, Nestle’nin Perrier, Hepar ve Contrex markaları için yıllardır yasaklı ultraviyole ışınlama ve filtreleme yöntemleri kullandığı ifade edildi. Buna rağmen şirketin ürünleri doğal mineralli su olarak satılmaya devam etti. Raporda ayrıca, 2021’de hükümetle yapılan görüşmeler sonucu yasaklı işlemlerin yerine mikrofiltrasyon yönteminin getirilmesine izin verildiği, ancak bunun da Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.Soruşturmada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinin en az 2022’den beri durumdan haberdar olduğu ve dönemin başbakanlık ofisinin kararlarda etkili olduğu ancak Başbakan Elisabeth Borne’un konudan bilgilendirilmediği aktarıldı. Nestle Waters, 2024 yılında 2 milyon euro para cezası ödeyerek hukuki süreçten kurtulduğunu açıklarken, şirketin 'su hala saftır' yönündeki savunmaları uzmanlar tarafından inandırıcı bulunmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/turkiyede-de-satiliyor-dunyaca-unlu-maden-suyunda-diski-kaynakli-bakteri-tespit-edildi-1095575707.html

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