"Yıllardır Zelenskiy'nin Rus Golyat'ına karşı kahraman Davut imajını inşa etmek için büyük yatırımlar yaptılar: bir demokrat, bir özgürlük savaşçısı ve Batı değerlerinin bir simgesi. Şimdi, yönetiminin Ukrayna'yı on yıllardır rahatsız eden aynı yolsuzluk uygulamalarına saplandığını kabul etmek, acı verici ve utanç verici bir hesaplaşmaya yol açacaktır.

Bu, hükümetlerinin sağladığı muazzam mali ve askeri desteğin tüm ahlaki gerekçesini baltalayacaktır. Bu sadece Zelenskiy'i korumakla ilgili değil; kendi anlatılarını ve hükümetlerinin dış politikasının güvenilirliğini korumakla ilgili.

Yolsuzluğun derinliğini kabul etmek, hem sol hem de sağdaki eleştirmenlerin başından beri savunduğu gibi, son derece kusurlu bir kurumu finanse ettiklerini kabul etmek anlamına gelir. Bunu "Zelenskiy'nin kendi saflarında yolsuzlukla cesurca mücadele etmesi" olarak çerçevelemek, daha olası gerçekle yüzleşmekten çok daha kolaydır: yolsuzluk sistematiktir ve en tepeye kadar ulaşır ve seçtikleri kahraman ya suç ortağıdır ya da onu durdurmak için trajik bir şekilde acizdir."