Uluslararası gözlemci Ukrayna'daki yolsuzluğu değerlendirdi: Zelenskiy'nin yakın çevresi sürekli skandallarda anılıyor
Uluslararası gözlemci Ukrayna'daki yolsuzluğu değerlendirdi: Zelenskiy'nin yakın çevresi sürekli skandallarda anılıyor
AGİT/ODIHR'de kamu görevlisi ve seçim gözlemcisi olarak görev yapan Dr. Marco Marsili, Ukrayna'daki yolsuzluğun üst düzeyde gerçekleşmesini değerlendirerek... 19.11.2025
Venedik Ca Foscari Üniversitesi'nde araştırmacı olan ve Portekiz, İngiltere ve İtalya'daki önemli sivil ve askeri kurumlarda araştırma görevleri yürüten, AGİT/ODIHR'de kamu görevlisi ve seçim gözlemcisi olarak görev yapan Dr. Marco Marsili, Ukrayna'daki yolsuzluğu değerlendirdi.Marsili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Avrupalı liderlerin Zelenskiy'e sırt çevirme olasılığını değerlendiren Dr. Marsili, "Kısa vadede, Avrupalı liderlerin ona resmen veya alenen "sırtını dönmelerinin" çok düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Sebep tamamen stratejik, ahlaki değil. Avrupalı güçler, özellikle Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya muazzam bir siyasi ve finansal yatırım yaptı. Zelenskiy'i şimdi terk etmek, stratejik bir başarısızlığı kabul etmek ve Moskova'ya doğrudan bir hediye olarak görülmek anlamına gelir. Kendi politikalarının tuzağına düşmüş durumdalar" dedi."Açık çek" politikası sona mı eriyor?Zelenkiy'e "açık çek politikasının" sona erdiğini vurgulayan eski uluslararası seçim gözlemcisi Masili değişimi şöyle yorumluyor:Avrupa medyasının Zelenskiy'i "aklaması""Avrupa medyasının Zelenskiy'i "siyasi kurban" olarak tasvir etmesi, anlatıyı korumanın klasik bir örneği" diyen Dr. Marco Marsili bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:'Haki tişörtlü meydan okuyan liderin halesi çatlıyor'"Zelenskiy'nin itibarı üçlü bir krizle karşı karşıya" diyen Marsili sözlerine şöyle devam ediyor:
Uluslararası gözlemci Ukrayna'daki yolsuzluğu değerlendirdi: Zelenskiy'nin yakın çevresi sürekli skandallarda anılıyor
AGİT/ODIHR'de kamu görevlisi ve seçim gözlemcisi olarak görev yapan Dr. Marco Marsili, Ukrayna'daki yolsuzluğun üst düzeyde gerçekleşmesini değerlendirerek "Skandallar sürekli olarak Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yakın çevresinden isimleri içeriyor" tespitini yaptı.
Venedik Ca Foscari Üniversitesi'nde araştırmacı olan ve Portekiz, İngiltere ve İtalya'daki önemli sivil ve askeri kurumlarda araştırma görevleri yürüten, AGİT/ODIHR'de kamu görevlisi ve seçim gözlemcisi olarak görev yapan Dr. Marco Marsili, Ukrayna'daki yolsuzluğu değerlendirdi.
Marsili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna’daki yolsuzluk sorunu yeni bir olgu değildir, ancak varoluşsal bir savaş döneminde bile en üst düzeylerde sürmesi, göz ardı edilemeyecek ciddi bir başarısızlıktır. Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) bu planları ortaya çıkardığı için takdiri hak etse de, örüntü ortada:
Skandallar sürekli olarak Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yakın çevresinden isimleri içeriyor, ancak Zelenskiy, görünüşte liderliğini yaptığı yozlaşmış bir sistemle mücadele eden mesafeli bir reformcu olarak kendini konumlandırmayı başarıyor. Bu anlatıyı sürdürmek giderek zorlaşıyor."
Avrupalı liderlerin Zelenskiy'e sırt çevirme olasılığını değerlendiren Dr. Marsili, "Kısa vadede, Avrupalı liderlerin ona resmen veya alenen "sırtını dönmelerinin" çok düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Sebep tamamen stratejik, ahlaki değil. Avrupalı güçler, özellikle Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya muazzam bir siyasi ve finansal yatırım yaptı. Zelenskiy'i şimdi terk etmek, stratejik bir başarısızlığı kabul etmek ve Moskova'ya doğrudan bir hediye olarak görülmek anlamına gelir. Kendi politikalarının tuzağına düşmüş durumdalar
" dedi.
"Açık çek" politikası sona mı eriyor?
Zelenkiy'e "açık çek politikasının" sona erdiğini vurgulayan eski uluslararası seçim gözlemcisi Masili değişimi şöyle yorumluyor:
"Bu yolsuzluk skandalları, Avrupa başkentlerinin yardım dağıtımlarını yavaşlatmaları, daha katı koşullar getirmeleri ve milyarlarca dolarlık fonlarının etkinliğini sorgulamaları için mükemmel bir bahane sunuyor. Bu durum, seçmenlerine "Paramızı neden yozlaşmış bir sisteme gönderiyoruz?" diye soran Avrupa genelindeki popülist ve sağcı partilerin argümanlarını körüklüyor.
Dolayısıyla, kamuoyundaki destek söylemi devam ederken, siyasi irade zayıflıyor. Destek giderek daha kırılgan, daha koşullu hale geliyor ve Washington gibi önemli başkentlerdeki savaşın ivmesinde veya siyasi manzarada önemli bir değişim olması durumunda kırılacak ilk şey bu olacak."
Avrupa medyasının Zelenskiy'i "aklaması"
"Avrupa medyasının Zelenskiy'i "siyasi kurban" olarak tasvir etmesi, anlatıyı korumanın klasik bir örneği" diyen Dr. Marco Marsili bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:
"Yıllardır Zelenskiy'nin Rus Golyat'ına karşı kahraman Davut imajını inşa etmek için büyük yatırımlar yaptılar: bir demokrat, bir özgürlük savaşçısı ve Batı değerlerinin bir simgesi. Şimdi, yönetiminin Ukrayna'yı on yıllardır rahatsız eden aynı yolsuzluk uygulamalarına saplandığını kabul etmek, acı verici ve utanç verici bir hesaplaşmaya yol açacaktır.
Bu, hükümetlerinin sağladığı muazzam mali ve askeri desteğin tüm ahlaki gerekçesini baltalayacaktır. Bu sadece Zelenskiy'i korumakla ilgili değil; kendi anlatılarını ve hükümetlerinin dış politikasının güvenilirliğini korumakla ilgili.
Yolsuzluğun derinliğini kabul etmek, hem sol hem de sağdaki eleştirmenlerin başından beri savunduğu gibi, son derece kusurlu bir kurumu finanse ettiklerini kabul etmek anlamına gelir. Bunu "Zelenskiy'nin kendi saflarında yolsuzlukla cesurca mücadele etmesi" olarak çerçevelemek, daha olası gerçekle yüzleşmekten çok daha kolaydır: yolsuzluk sistematiktir ve en tepeye kadar ulaşır ve seçtikleri kahraman ya suç ortağıdır ya da onu durdurmak için trajik bir şekilde acizdir."
'Haki tişörtlü meydan okuyan liderin halesi çatlıyor'
"Zelenskiy'nin itibarı üçlü bir krizle karşı karşıya" diyen Marsili sözlerine şöyle devam ediyor:
"Batı'da: İmajı geri dönülmez bir şekilde zedelendi. Haki tişörtlü meydan okuyan liderin halesi çatlıyor. Resmi söylemi hâlâ papağan gibi tekrarlayan her Batılı politikacı veya gazeteciye karşılık, vergi mükellefleri, muhalif politikacılar ve dış politika çevrelerindeki realistler gibi giderek artan sayıda şüpheci var. Bu şüpheciler, Zelenskiy'i devirmeyi vaat ettiği seleflerinden hiçbir farkı olmayan, yozlaşmış bir Sovyet sonrası devletin lideri olarak görüyor. Zelenskiy, birincil sermayesi olan ahlaki otoritesini kaybediyor.
Ukrayna'da: Hasar daha da büyük. Ukraynalı askerler ve vatandaşlar büyük bir yoksunluk çekiyor ve en ağır bedeli ödüyor. Ardından, Devlet Başkanı'na yakın politikacıların kara para aklama iddialarını öğrenmek, ulusal morale yıkıcı bir darbe vuruyor. Bu durum, alaycılığı körüklüyor, savaşma iradesini zayıflatıyor ve yönetiminin dürüstlüğünü uzun süredir sorgulayanların eleştirilerini haklı çıkarıyor. Tüm savaş çabasını seçkinler için bir dalavere gibi gösteriyor.
Küresel Güney'de: Bu skandal, Küresel Güney'deki birçok kişinin başından beri inandığı şeyi doğruluyor: Bu, Ukrayna halkının piyon olduğu ve siyasi sınıfın çatışmadan çıkar sağladığı bir vekalet savaşı. Batı'nın demokrasiyi ve temiz yönetimi teşvik etme iddialarını alaya alıyor ve küresel ikiyüzlülük söylemini güçlendiriyor. Sonuç olarak, bu yolsuzluk skandalları savaşın bir yan ürünü değil; olası sonucunu anlamak için çok önemli. Ukrayna'yı içeriden, herhangi bir Rus füze saldırısından çok daha etkili bir şekilde zayıflatıyorlar. Temeldeki çürümeyi ortaya çıkararak, Batı'nın kurtarmaya çalıştığını iddia ettiği devletin yaşayabilirliğini sorgulatıyorlar."