Avrupa'nın Zelenskiy'den rahatsız olduğunu kaydeden Medvedçuk, buna rağmen Kiev'e yardımdan vazgeçemediklerinin altını çizdi. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, AB'nin Vladimir Zelenskiy'i 'kendilerinin o****u çocuğu' olarak gördüğünü ve bundan dolayı destek verdiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Öteki Ukrayna hareketinin lideri Medvedçuk, AB'nin Zelenskiy'e bakışı hakkında "Şu anda şöyle davranıyorlar: Zelenskiy o****u çocuğu ama bizim o****u çocuğumuz. Anlıyor musunuz? Bu durum onları çok endişelendiriyor, tedirgin ediyor fakat aynı zamanda Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmeleri gerektiğini söylüyorlar" dedi.Ukrayna'daki savaşın sürmesini isteyen tarafın AB olduğunu belirten Medvedçuk, "Bugün Avrupa, en büyük tetikleyici ve Ukrayna'da barışın sağlanmasının önündeki en büyük engel. Elbette, bugün Zelenskiy'i desteklemeleri onlar için daha iyi. Ancak bir de Ukrayna'nın Londra büyükelçisi olarak görev yapan Valeriy Zalujnıy adında bir temsilcileri daha var. Fakat yine de bu seçimlerle bağlantılı. Seçimler ise, ele alınması gereken ek koşullar yaratacak bir şey" ifadelerini kullandı.Daha önce Medvedçuk, Ukrayna ve Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel planlarındaki önemini yitirdiğini belirtmişti.ABD’nin, Rusya ve Avrupa'nın arasını açarak çatışmanın ana hedeflerine çoktan ulaştığı için Ukrayna’nın müttefikleri tarafından sırtından vurulacağını kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy’in sonsuza kadar finanse edileceğine inanıp stratejik hata yaptığını kaydetmişti.

