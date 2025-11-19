Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukraynali-muhalif-medvedcuk-abnin-zelenskiye-neden-sahip-ciktigini-anlatti-1101110155.html
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, AB'nin Zelenskiy'e neden sahip çıktığını anlattı
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, AB'nin Zelenskiy'e neden sahip çıktığını anlattı
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın Zelenskiy'den rahatsız olduğunu kaydeden Medvedçuk, buna rağmen Kiev'e yardımdan vazgeçemediklerinin altını çizdi. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T08:22+0300
2025-11-19T08:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
viktor medvedçuk
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
ukrayna
kiev
abd
sputnik
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0f/1055591334_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_9fdaf692f3d209e65feffdeb0c8ca8bd.jpg
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, AB'nin Vladimir Zelenskiy'i 'kendilerinin o****u çocuğu' olarak gördüğünü ve bundan dolayı destek verdiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Öteki Ukrayna hareketinin lideri Medvedçuk, AB'nin Zelenskiy'e bakışı hakkında "Şu anda şöyle davranıyorlar: Zelenskiy o****u çocuğu ama bizim o****u çocuğumuz. Anlıyor musunuz? Bu durum onları çok endişelendiriyor, tedirgin ediyor fakat aynı zamanda Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmeleri gerektiğini söylüyorlar" dedi.Ukrayna'daki savaşın sürmesini isteyen tarafın AB olduğunu belirten Medvedçuk, "Bugün Avrupa, en büyük tetikleyici ve Ukrayna'da barışın sağlanmasının önündeki en büyük engel. Elbette, bugün Zelenskiy'i desteklemeleri onlar için daha iyi. Ancak bir de Ukrayna'nın Londra büyükelçisi olarak görev yapan Valeriy Zalujnıy adında bir temsilcileri daha var. Fakat yine de bu seçimlerle bağlantılı. Seçimler ise, ele alınması gereken ek koşullar yaratacak bir şey" ifadelerini kullandı.Daha önce Medvedçuk, Ukrayna ve Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel planlarındaki önemini yitirdiğini belirtmişti.ABD’nin, Rusya ve Avrupa'nın arasını açarak çatışmanın ana hedeflerine çoktan ulaştığı için Ukrayna’nın müttefikleri tarafından sırtından vurulacağını kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy’in sonsuza kadar finanse edileceğine inanıp stratejik hata yaptığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/witkoff-ile-yermak-arasinda-turkiyede-yapilmasi-planlanan-gorusme-iptal-edildi-1101105286.html
ukrayna
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0f/1055591334_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39e2ffcbfdf4bde33d2389294ba66681.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, kiev, abd, sputnik, ab
avrupa, viktor medvedçuk, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, kiev, abd, sputnik, ab

Ukraynalı muhalif Medvedçuk, AB'nin Zelenskiy'e neden sahip çıktığını anlattı

08:22 19.11.2025
© SputnikViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Avrupa'nın Zelenskiy'den rahatsız olduğunu kaydeden Medvedçuk, buna rağmen Kiev'e yardımdan vazgeçemediklerinin altını çizdi.
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk, AB'nin Vladimir Zelenskiy'i 'kendilerinin o****u çocuğu' olarak gördüğünü ve bundan dolayı destek verdiğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Öteki Ukrayna hareketinin lideri Medvedçuk, AB'nin Zelenskiy'e bakışı hakkında "Şu anda şöyle davranıyorlar: Zelenskiy o****u çocuğu ama bizim o****u çocuğumuz. Anlıyor musunuz? Bu durum onları çok endişelendiriyor, tedirgin ediyor fakat aynı zamanda Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmeleri gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Ukrayna'daki savaşın sürmesini isteyen tarafın AB olduğunu belirten Medvedçuk, "Bugün Avrupa, en büyük tetikleyici ve Ukrayna'da barışın sağlanmasının önündeki en büyük engel. Elbette, bugün Zelenskiy'i desteklemeleri onlar için daha iyi. Ancak bir de Ukrayna'nın Londra büyükelçisi olarak görev yapan Valeriy Zalujnıy adında bir temsilcileri daha var. Fakat yine de bu seçimlerle bağlantılı. Seçimler ise, ele alınması gereken ek koşullar yaratacak bir şey" ifadelerini kullandı.

Daha önce Medvedçuk, Ukrayna ve Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel planlarındaki önemini yitirdiğini belirtmişti.

ABD’nin, Rusya ve Avrupa'nın arasını açarak çatışmanın ana hedeflerine çoktan ulaştığı için Ukrayna’nın müttefikleri tarafından sırtından vurulacağını kaydeden Medvedçuk, Zelenskiy’in sonsuza kadar finanse edileceğine inanıp stratejik hata yaptığını kaydetmişti.
Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
DÜNYA
‘Witkoff ile Yermak arasında Türkiye’de yapılması planlanan görüşme iptal edildi’
01:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала