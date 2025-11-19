https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukraynadan-voroneje-saldiri-girisimi-s-400ler-abd-yapimi-atacms-fuzelerini-onledi-1101112891.html
Ukrayna'dan Voronej'e saldırı girişimi: S-400'ler, ABD yapımı ATACMS füzelerini önledi
Ukrayna'dan Voronej'e saldırı girişimi: S-400'ler, ABD yapımı ATACMS füzelerini önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün Rusya'nın Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.Bakanlık, Ukraynalı güçler tarafından fırlatılan 4 ATACMS füzesinin S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleriyle önlendiğinin altını çizdi.Vurulan ATACMS füzelerinin parçaları, bir gerontoloji merkezi ve yetimhanenin çatılarına zarar verirken, siviller arasında can kaybı veya yaralanma olmadı.İskender füzeleri fırlatma rampalarını imha ettiBu arada bakanlık, Voronej'e saldırı girişiminde ATACMS füzelerini fırlatan Harkov Bölgesi'ndeki MLRS fırlatma rampalarının İskender füzeleriyle imha edildiğini bildirdi. Silah ve mühimmat yüklü 2 fırlatma rampasının yanı sıra 10 Ukrayna askerinin yok edildiğini kaydeden bakanlık, söz konusu noktanın vurulduğu anın görüntülerini de paylaştı.
