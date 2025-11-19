Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün Rusya'nın Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.Bakanlık, Ukraynalı güçler tarafından fırlatılan 4 ATACMS füzesinin S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleriyle önlendiğinin altını çizdi.Vurulan ATACMS füzelerinin parçaları, bir gerontoloji merkezi ve yetimhanenin çatılarına zarar verirken, siviller arasında can kaybı veya yaralanma olmadı.İskender füzeleri fırlatma rampalarını imha ettiBu arada bakanlık, Voronej'e saldırı girişiminde ATACMS füzelerini fırlatan Harkov Bölgesi'ndeki MLRS fırlatma rampalarının İskender füzeleriyle imha edildiğini bildirdi. Silah ve mühimmat yüklü 2 fırlatma rampasının yanı sıra 10 Ukrayna askerinin yok edildiğini kaydeden bakanlık, söz konusu noktanın vurulduğu anın görüntülerini de paylaştı.
Muharebe sahasında başarının çok uzağında bulunan Kiev rejimi, Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için gerçekleştirdiği girişimlerde de istediğini elde edemiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün Rusya'nın Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlık, Ukraynalı güçler tarafından fırlatılan 4 ATACMS füzesinin S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleriyle önlendiğinin altını çizdi.

Vurulan ATACMS füzelerinin parçaları, bir gerontoloji merkezi ve yetimhanenin çatılarına zarar verirken, siviller arasında can kaybı veya yaralanma olmadı.

İskender füzeleri fırlatma rampalarını imha etti

Bu arada bakanlık, Voronej'e saldırı girişiminde ATACMS füzelerini fırlatan Harkov Bölgesi'ndeki MLRS fırlatma rampalarının İskender füzeleriyle imha edildiğini bildirdi.

Silah ve mühimmat yüklü 2 fırlatma rampasının yanı sıra 10 Ukrayna askerinin yok edildiğini kaydeden bakanlık, söz konusu noktanın vurulduğu anın görüntülerini de paylaştı.
