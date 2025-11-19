https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukrayna-catismasina-iliskin-cerceve-anlasma-bu-hafta-icinde-kabul-edilebilir-1101133518.html

‘Ukrayna çatışmasına ilişkin çerçeve anlaşma bu hafta içinde kabul edilebilir’

‘Ukrayna çatışmasına ilişkin çerçeve anlaşma bu hafta içinde kabul edilebilir’

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Politico dergisi, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir plan üzerinde tarafların bu hafta içerisinde anlaşmaya... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T18:04+0300

2025-11-19T18:04+0300

2025-11-19T18:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

politico

abd

beyaz saray

ukrayna

avrupa

washington

kiev

rusya

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png

Politico'nun üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’daki çatışmaya son verilmesini öngören yeni bir çerçeve anlaşma üzerinde taraflar kısa süre içinde mutabakata varabilir. Söz konusu anlaşmanın ay sonuna kadar, hatta bu hafta içinde kabul edilebileceği ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminden yetkililerin, Ukrayna krizinde “önemli bir dönüm noktasına” oldukça yaklaşıldığını söyledikleri belirtildi. Ancak Politico’nun aktardığına göre, söz konusu plan Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin doğrudan katılımı olmadan şekillendirildi.Anlaşmanın içeriğine dair detaylar sınırlı olmakla birlikte, Kiev'in güvenlik garantileri ile Rusya’nın kontrolüne geçen bölgelerin statüsü gibi kritik başlıkların belirsizliğini koruduğu vurgulandı.Bir Beyaz Saray yetkilisi plana ilişkin olarak “Ukrayna’ya sunacağımız şey makul bir öneri olacak” ifadesini kullandı.Yetkilinin Avrupa’nın anlaşmadaki rolüne dair, “Avrupa’nın ne düşündüğü önemli değil” ifadesi dikkat çekti.Washington yönetimi, Vladimir Zelenskiy'nin hem cephe hattındaki askeri baskı hem de ülke içindeki yolsuzluk skandalı nedeniyle bu planı kabul etmek zorunda kalabileceğini değerlendiriyor.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında Ukrayna krizine ilişkin mevcut planlar dışında yeni bir düzenleme ya da çalışma olmadığını, iki ülke liderlerinin daha önce Alaska’da vardıkları mutabakatların geçerli olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/kremlinden-28-maddelik-ukrayna-plani-hakkinda-aciklama-1101125485.html

abd

ukrayna

washington

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

politico, abd, beyaz saray, ukrayna, avrupa, washington, kiev, rusya, vladimir zelenskiy, donald trump, dmitriy peskov