https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukrayna-catismasina-iliskin-cerceve-anlasma-bu-hafta-icinde-kabul-edilebilir-1101133518.html
‘Ukrayna çatışmasına ilişkin çerçeve anlaşma bu hafta içinde kabul edilebilir’
‘Ukrayna çatışmasına ilişkin çerçeve anlaşma bu hafta içinde kabul edilebilir’
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Politico dergisi, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir plan üzerinde tarafların bu hafta içerisinde anlaşmaya... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T18:04+0300
2025-11-19T18:04+0300
2025-11-19T18:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
politico
abd
beyaz saray
ukrayna
avrupa
washington
kiev
rusya
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
Politico'nun üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’daki çatışmaya son verilmesini öngören yeni bir çerçeve anlaşma üzerinde taraflar kısa süre içinde mutabakata varabilir. Söz konusu anlaşmanın ay sonuna kadar, hatta bu hafta içinde kabul edilebileceği ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminden yetkililerin, Ukrayna krizinde “önemli bir dönüm noktasına” oldukça yaklaşıldığını söyledikleri belirtildi. Ancak Politico’nun aktardığına göre, söz konusu plan Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin doğrudan katılımı olmadan şekillendirildi.Anlaşmanın içeriğine dair detaylar sınırlı olmakla birlikte, Kiev'in güvenlik garantileri ile Rusya’nın kontrolüne geçen bölgelerin statüsü gibi kritik başlıkların belirsizliğini koruduğu vurgulandı.Bir Beyaz Saray yetkilisi plana ilişkin olarak “Ukrayna’ya sunacağımız şey makul bir öneri olacak” ifadesini kullandı.Yetkilinin Avrupa’nın anlaşmadaki rolüne dair, “Avrupa’nın ne düşündüğü önemli değil” ifadesi dikkat çekti.Washington yönetimi, Vladimir Zelenskiy'nin hem cephe hattındaki askeri baskı hem de ülke içindeki yolsuzluk skandalı nedeniyle bu planı kabul etmek zorunda kalabileceğini değerlendiriyor.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında Ukrayna krizine ilişkin mevcut planlar dışında yeni bir düzenleme ya da çalışma olmadığını, iki ülke liderlerinin daha önce Alaska’da vardıkları mutabakatların geçerli olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/kremlinden-28-maddelik-ukrayna-plani-hakkinda-aciklama-1101125485.html
abd
ukrayna
washington
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
politico, abd, beyaz saray, ukrayna, avrupa, washington, kiev, rusya, vladimir zelenskiy, donald trump, dmitriy peskov
politico, abd, beyaz saray, ukrayna, avrupa, washington, kiev, rusya, vladimir zelenskiy, donald trump, dmitriy peskov
‘Ukrayna çatışmasına ilişkin çerçeve anlaşma bu hafta içinde kabul edilebilir’
ABD merkezli Politico dergisi, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir plan üzerinde tarafların bu hafta içerisinde anlaşmaya varabileceğini bildirdi. Habere göre plan, Ukrayna ve Avrupa'nın doğrudan katılımı olmadan hazırlanmış olabilir.
Politico'nun üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’daki çatışmaya son verilmesini öngören yeni bir çerçeve anlaşma üzerinde taraflar kısa süre içinde mutabakata varabilir. Söz konusu anlaşmanın ay sonuna kadar, hatta bu hafta içinde kabul edilebileceği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminden yetkililerin, Ukrayna krizinde “önemli bir dönüm noktasına” oldukça yaklaşıldığını söyledikleri belirtildi. Ancak Politico’nun aktardığına göre, söz konusu plan Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin doğrudan katılımı olmadan şekillendirildi.
Anlaşmanın içeriğine dair detaylar sınırlı olmakla birlikte, Kiev'in güvenlik garantileri ile Rusya’nın kontrolüne geçen bölgelerin statüsü gibi kritik başlıkların belirsizliğini koruduğu vurgulandı.
Bir Beyaz Saray yetkilisi plana ilişkin olarak “Ukrayna’ya sunacağımız şey makul bir öneri olacak” ifadesini kullandı.
Yetkilinin Avrupa’nın anlaşmadaki rolüne dair, “Avrupa’nın ne düşündüğü önemli değil” ifadesi dikkat çekti.
Washington yönetimi, Vladimir Zelenskiy'nin hem cephe hattındaki askeri baskı hem de ülke içindeki yolsuzluk skandalı nedeniyle bu planı kabul etmek zorunda kalabileceğini değerlendiriyor.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında Ukrayna krizine ilişkin mevcut planlar dışında yeni bir düzenleme ya da çalışma olmadığını, iki ülke liderlerinin daha önce Alaska’da vardıkları mutabakatların geçerli olduğunu belirtmişti.