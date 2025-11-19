https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/turkiyenin-suriye-buyukelciligine-atama-bir-cok-atama-yapildi-1101106238.html
Türkiye’nin Suriye Büyükelçiliğine atama: Bir çok atama yapıldı
Türkiye’nin Suriye Büyükelçiliğine atama: Bir çok atama yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında, Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz... 19.11.2025
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı. Kararla birlikte birçok bakanlık ve kamu kurumunda da atama ve görevden almalar gerçekleştirildi.Bunun dışında Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama ve görevden alma kararları şöyle:Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği: Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem Cenk atandı.Kamu Görevlileri Etik Kurulu: Başkanlığa Zerrin Güngör, üyeliklere Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammet Fatih Uşan ve Sabri Hafif getirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Osman İyişenyürek atandı.Adalet Bakanlığı: Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne Yusuf Soner Çiftçioğlu atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kültür ve Turizm Bakanlığı: Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat ve Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar görevden alındı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Osmaniye İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Karaman İl Müdürü Ali Özcan görevden alındı. Osmaniye İl Müdürlüğüne Zafer Bektaş, Amasya İl Müdürlüğüne Derya Bulut, Çankırı İl Müdürlüğüne Ahmet Dursun atandı.Milli Eğitim Bakanlığı: Teftiş Kurulu Başkanlığına Fethi Fahri Kaya, açık müfettişlik görevine Muzaffer Aydın atandı.Milli Savunma Bakanlığı: Müfettişlik görevlerine yeterlilik sınavında başarılı olan Ahmet Bekir Arslanoğlu, Mehmet Veysel Ülkü, Muhammet Raşit Kilvan, Nuh Naci Uslu, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammet Kuralay, Kaan Ömer Şenol, Ayhan Meşe, Serkan Ayverdi, Barış Öztaş ve Aşkın Kibar atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı. Kararla birlikte birçok bakanlık ve kamu kurumunda da atama ve görevden almalar gerçekleştirildi.
Bunun dışında Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama ve görevden alma kararları şöyle:
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği:
Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem Cenk atandı.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu:
Başkanlığa Zerrin Güngör, üyeliklere Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammet Fatih Uşan ve Sabri Hafif getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı:
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Osman İyişenyürek atandı.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne Yusuf Soner Çiftçioğlu atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat ve Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar görevden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı:
Osmaniye İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Karaman İl Müdürü Ali Özcan görevden alındı. Osmaniye İl Müdürlüğüne Zafer Bektaş, Amasya İl Müdürlüğüne Derya Bulut, Çankırı İl Müdürlüğüne Ahmet Dursun atandı.
Teftiş Kurulu Başkanlığına Fethi Fahri Kaya, açık müfettişlik görevine Muzaffer Aydın atandı.
Müfettişlik görevlerine yeterlilik sınavında başarılı olan Ahmet Bekir Arslanoğlu, Mehmet Veysel Ülkü, Muhammet Raşit Kilvan, Nuh Naci Uslu, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammet Kuralay, Kaan Ömer Şenol, Ayhan Meşe, Serkan Ayverdi, Barış Öztaş ve Aşkın Kibar atandı.