Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Türkiye'de büyükelçilik açmaya yakınız
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Türkiye'de büyükelçilik açmaya yakınız
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Türkiye'de büyükelçilik açmaya yaklaştığını ve Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek... 14.11.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Türkiye'de büyükelçilik açmaya yaklaştığını ve Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var" dedi.
İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Şeybani, Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok iyi gittiğini ve bölgesel etki yaratacağını ifade ederek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini ve tüm önemli konuları kapsadığını aktardı.
Suriyeli Bakan, "Suriye artık marjinal bir ülke değil. Tüm dünya ülkeleri için önemli bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.
"Sezar Yasası yaptırımlarının tamamen kaldırılması artık sadece bir zaman meselesi"
Şeybani, ABD'nin, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında 180 günlüğüne kısmen askıya aldığı yaptırımlara da değindi.
Bakan Şeybani, Sezar Yasası yaptırımlarının tamamen kaldırılmasının artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurguladı.
Şam'ın geçen yıl boyunca küresel algıyı değiştirdiğine inandığını söyleyen Şeybani, "11 ayda dünyanın Suriye'ye bakışını değiştirdik ve bir zamanlar var olan korkuları ortadan kaldırdık." dedi.
Şeybani, Suriye hükümetinin hedefinin, halkının inandığı ve onlardan uzak olmayan bir devlet haline gelmesi olduğunu kaydetti.
"Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var"
Bakan Şeybani'ye "Yeni yılda Suriye'nin yurt dışı misyonlarında personel değişikliği olacak mı? Türkiye, Suriye'ye büyükelçi atarken, Şam henüz bunu yapmadı. Ankara'ya ne zaman büyükelçi atamayı planlıyorsunuz? Bu adım için herhangi bir zaman çizelgesi belirlendi mi?" sorularını yöneltti.
Şeybani, ülkesinin yurt dışındaki diplomatik misyonlarıyla ilgili elbette yeniden yapılanma olacağının altını çizerek, "Bu, duygusal bir tepki değil, bir plana göre gerçekleştiriliyor." dedi.
Bakan Şeybani, ülkesinin Türkiye'ye büyükelçi atanmasına ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'daki Suriye Konsolosluğunun yükünü azaltmak için Gaziantep'te bir konsolosluk açtık. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanlığının onayını aldık. Ankara'daki Suriye Büyükelçiliği ise kiralanmıştı ancak Suriye rejimi, kira ödemelerini yapmadı ve bu mülkü kaybettik. Türk hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de Suriye Büyükelçiliği açmaya yaklaştık. Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var."