Türk kahvesi yerine deterjan içirdi: Zehirlenen kadının içtiği kahveyi yapan kişinin ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'nda bir kafede Türk kahvesinin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapılması sonucu bir kadın ağır şekilde zehirlendi. Olayla ilgili gözaltına... 19.11.2025

Beyoğlu’nda bir kafede Türk kahvesinin endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlanması sonucu 26 yaşındaki A.Ö.T.’nin ağır şekilde zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan M.A. ve S.N.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği, iki şüpheli hakkında “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.Kahvenin deterjanla hazırlandığı belirlendiOlay, önceki gün öğle saatlerinde Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir kafede yaşandı. İlk incelemelerde, işletme sahibi S.N.Ö'nün kardeşleriyle işlettiği kafede kullanılan cam şişelere endüstriyel bulaşık deterjanı konulduğu, kahveyi hazırlayan kişinin bu şişelerdeki sıvıyı su sanarak kahve makinesine koyduğu tespit edildi.Kahveyi içtikten sonra fenalaşan A.Ö.T. hastaneye kaldırıldı ve durumu hızla kötüleşti. İş yeri polis tarafından mühürlendi.Endoskopide mide ve özofagusta hiperemi tespit edildiİstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:“17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikâyetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır.”Hastada kostik madde alımı şüphesi oluşunca acil endoskopi kararı alındı ancak hasta ve yakını, sevk beklemeden kendi imkânlarıyla başka hastaneye gitti.Güner açıklamasının devamında şunları söyledi:“Yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın genel durumu iyiye gitmekte olup solunum desteğinden ayrılmıştır.”Kahveyi yapan kişinin ifadesi ortaya çıktı: 'Şişelerin üzerinde hiçbir i̇bare yoktu'Sabah'ın haberine göre kahveyi hazırlayan Münire A., ifadesinde olayın nasıl yaşandığını ayrıntılarıyla anlattı. Hafta sonunda kafede ürün satışı yaptığını belirterek şöyle dedi:“Sıla Nur yalnız çalışıyordu. İş yeri bir anda müşteriyle doldu. Yardımcı olayım diye mutfağa girdim. Kahve makinesindeki kahveleri fincanlara koydum. Bardaklara da tezgâh üzerinde bulunan şişeden su doldurdum.”Daha sonra ikinci bir kahveyi de aynı şekilde hazırladığını anlatan Münire A., yaşananları şöyle sürdürdü:“Şişelerin üzerinde hiçbir ibare yoktu ve sıvının rengi sudan farksızdı. Ayırt etmek imkânsızdı. Su olduğunu düşünerek kahve makinesine o şişeden doldurdum.”'Müşteri fenalaşınca alerjen olabileceğini düşündük'Münire A., müşterinin kahveyi tattıktan sonra aniden fenalaştığını belirterek:“Kahvede alerjen olabileceğini düşündük. Kendimiz dahil kimseye tattırmadık. Müşterinin durumu kötüleşince arkadaşları hastaneye götürdü. Biz de içtiği kahveyi bir karton bardağa doldurup onlara verdik.”Daha sonra Sıla Nur’a su koyduğu şişeleri gösterdiğini aktaran Münire A.:“Sıla Nur bana şişenin su değil deterjan olduğunu söyledi. Çok şaşırdık, üzüldük. Olaydan sonra şişelere ‘deterjan’ yazdım.” dedi.'Dünya başıma yıkıldı'İşletme sahibi Sıla Nur Ö. de olay günü yalnız çalıştığını ve yoğunluk yaşadığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:“Münire yardım etmek istedi. Arıtma cihazını işaret ettiğimi hatırlıyorum. Ayben fenalaşınca lavaboya kadar eşlik ettim. Arkadaşları ‘ambulans beklemeyelim’ deyince kendileri götürdüler.”Olay sonrası Münire A.’nın kullandığı şişeleri göstererek “Bu sulardan kahveyi yaptım” dediğini belirten Sıla Nur, o anı şöyle anlattı:“Münire’ye ‘Bu şişelerin içinde deterjan vardı’ dedim. Dünya başıma yıkıldı.”Entübe edilen genç kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, solunum desteğinden ayrıldığı ve durumunun iyileşme gösterdiği bildirildi.

