Trump: Ukrayna’daki çatışmayı çözebileceğimden eminim
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı çözebileceğimden eminim
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmayı çözme konusunda kendisine güvendiğini belirterek, sekiz krizin çözümündeki müzakere becerisini örnek gösterdi. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
dünya
donald trump
abd
rusya
ukrayna
suudi arabistan
ukrayna krizi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Suudi Arabistan yatırım forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirebileceğine inandığını belirtti. ABD lideri, daha önce de uzun süredir devam eden birçok çatışmayı sona erdirdiğini vurgulayarak çözüm kabiliyetinin altını çizdi.Trump, “36 yıldır süren savaşı bir günde çözdüm. Bir diğerini, 132 yıllık bir sorunu, ben çözdüm. Toplamda sekiz çatışmayı sona erdirdim. Şimdi bir tane kaldı, o da Ukrayna'daki savaş” dedi.Trump, Ukrayna’daki krizin de çözüme kavuşacağını belirterek, “Bu sorun da çözülecek. Yardıma ihtiyacım yok ama Rusya liderliğinden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, anlaşmazlıkların çözümünde başarılı olduğunu söyleyerek, “Yıllardır bunu gayet iyi yaptım, bu yetenek bende hep vardı” diye konuştu.
rusya
ukrayna
suudi arabistan
