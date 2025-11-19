Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-ukraynadaki-catismayi-cozebilecegimden-eminim-1101138314.html
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı çözebileceğimden eminim
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı çözebileceğimden eminim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmayı çözme konusunda kendisine güvendiğini belirterek, sekiz krizin çözümündeki müzakere becerisini örnek gösterdi. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T23:06+0300
2025-11-19T23:06+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
ukrayna
suudi arabistan
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Suudi Arabistan yatırım forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirebileceğine inandığını belirtti. ABD lideri, daha önce de uzun süredir devam eden birçok çatışmayı sona erdirdiğini vurgulayarak çözüm kabiliyetinin altını çizdi.Trump, “36 yıldır süren savaşı bir günde çözdüm. Bir diğerini, 132 yıllık bir sorunu, ben çözdüm. Toplamda sekiz çatışmayı sona erdirdim. Şimdi bir tane kaldı, o da Ukrayna'daki savaş” dedi.Trump, Ukrayna’daki krizin de çözüme kavuşacağını belirterek, “Bu sorun da çözülecek. Yardıma ihtiyacım yok ama Rusya liderliğinden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, anlaşmazlıkların çözümünde başarılı olduğunu söyleyerek, “Yıllardır bunu gayet iyi yaptım, bu yetenek bende hep vardı” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-kelime-sakasi-yapti-erdoganin-beni-arayip-yuzde-33-dususte-degiliz-demesini-istemem-1101137439.html
rusya
ukrayna
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, rusya, ukrayna, suudi arabistan, ukrayna krizi
donald trump, abd, rusya, ukrayna, suudi arabistan, ukrayna krizi

Trump: Ukrayna’daki çatışmayı çözebileceğimden eminim

23:06 19.11.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmayı çözme konusunda kendisine güvendiğini belirterek, sekiz krizin çözümündeki müzakere becerisini örnek gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Suudi Arabistan yatırım forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirebileceğine inandığını belirtti. ABD lideri, daha önce de uzun süredir devam eden birçok çatışmayı sona erdirdiğini vurgulayarak çözüm kabiliyetinin altını çizdi.
Trump, “36 yıldır süren savaşı bir günde çözdüm. Bir diğerini, 132 yıllık bir sorunu, ben çözdüm. Toplamda sekiz çatışmayı sona erdirdim. Şimdi bir tane kaldı, o da Ukrayna'daki savaş” dedi.
Trump, Ukrayna’daki krizin de çözüme kavuşacağını belirterek, “Bu sorun da çözülecek. Yardıma ihtiyacım yok ama Rusya liderliğinden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, anlaşmazlıkların çözümünde başarılı olduğunu söyleyerek, “Yıllardır bunu gayet iyi yaptım, bu yetenek bende hep vardı” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Suudi Yatırım Forumu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
DÜNYA
Trump 'kelime şakası' yaptı: 'Erdoğan’ın beni arayıp ‘yüzde 33 düşüşte değiliz’ demesini istemem'
21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала