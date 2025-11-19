https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-kelime-sakasi-yapti-erdoganin-beni-arayip-yuzde-33-dususte-degiliz-demesini-istemem-1101137439.html

Trump 'kelime şakası' yaptı: 'Erdoğan’ın beni arayıp ‘yüzde 33 düşüşte değiliz’ demesini istemem'

ABD Başkanı Donald Trump Washington'da yaptığı konuşmada hindi fiyatlarının yüzde 33 düşüşte olduğunu söylerken kullandığı 'turkey' kelimesinin 'Türkiye'... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Suudi Yatırım Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Trump, ABD'nin iç gündemi hakkında konuşurken Türkiye ile ilgili kelime şakası yaptı.İngilizce'de 'hindi anlamına gelen 'turkey' kelimesini kullanarak hindi fiyatlarının yüzde 33 düşüşte olduğunu söyleyen Trump, bunun 'Türkiye' (Turkey) anlamına gelmediğinin altını çizdi. Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebi üzerine İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem de Türkiye kelimesi anlamına gelmesi sebebiyle ülkenin yabancı dildeki adını 'Turkey' yerine 'Türkiye' olarak değiştirmişti.

