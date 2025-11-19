Türkiye
Trump 'kelime şakası' yaptı: 'Erdoğan'ın beni arayıp 'yüzde 33 düşüşte değiliz' demesini istemem'
Trump 'kelime şakası' yaptı: 'Erdoğan’ın beni arayıp ‘yüzde 33 düşüşte değiliz’ demesini istemem'
ABD Başkanı Donald Trump Washington'da yaptığı konuşmada hindi fiyatlarının yüzde 33 düşüşte olduğunu söylerken kullandığı 'turkey' kelimesinin 'Türkiye'... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Suudi Yatırım Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Trump, ABD'nin iç gündemi hakkında konuşurken Türkiye ile ilgili kelime şakası yaptı.İngilizce'de 'hindi anlamına gelen 'turkey' kelimesini kullanarak hindi fiyatlarının yüzde 33 düşüşte olduğunu söyleyen Trump, bunun 'Türkiye' (Turkey) anlamına gelmediğinin altını çizdi. Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebi üzerine İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem de Türkiye kelimesi anlamına gelmesi sebebiyle ülkenin yabancı dildeki adını 'Turkey' yerine 'Türkiye' olarak değiştirmişti.
Trump 'kelime şakası' yaptı: 'Erdoğan’ın beni arayıp ‘yüzde 33 düşüşte değiliz’ demesini istemem'

21:50 19.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump Washington'da yaptığı konuşmada hindi fiyatlarının yüzde 33 düşüşte olduğunu söylerken kullandığı 'turkey' kelimesinin 'Türkiye' anlamına gelmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Suudi Yatırım Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Trump, ABD'nin iç gündemi hakkında konuşurken Türkiye ile ilgili kelime şakası yaptı.
İngilizce'de 'hindi anlamına gelen 'turkey' kelimesini kullanarak hindi fiyatlarının yüzde 33 düşüşte olduğunu söyleyen Trump, bunun 'Türkiye' (Turkey) anlamına gelmediğinin altını çizdi. Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
İstatistiklere göre hindi (turkey) satışları yüzde 33 düşmüş. Türkiye’den (Turkey) bahsetmiyorum, onların durumu iyi. Erdoğan’ın beni arayıp ‘yüzde 33 düşüşte değiliz’ demesini istemem
Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebi üzerine İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem de Türkiye kelimesi anlamına gelmesi sebebiyle ülkenin yabancı dildeki adını 'Turkey' yerine 'Türkiye' olarak değiştirmişti.
