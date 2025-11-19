Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-sudan-icin-ortadogulu-ulkelerle-birlikte-calisacagiz-1101138591.html
Trump: Sudan için Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacağız
Trump: Sudan için Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkede istikrarın sağlanması için Orta Doğulu ortaklarla koordineli şekilde... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T23:43+0300
2025-11-19T23:43+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
sudan
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’daki istikrarı sağlamak ve çatışmaların sona ermesini temin etmek amacıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacaklarını duyurdu.Trump, Truth Social'da yayınlanan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-ukraynadaki-catismayi-cozebilecegimden-eminim-1101138314.html
sudan
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, donald trump, sudan, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), truth social
ortadoğu, donald trump, sudan, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), truth social

Trump: Sudan için Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacağız

23:43 19.11.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkede istikrarın sağlanması için Orta Doğulu ortaklarla koordineli şekilde çalışacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’daki istikrarı sağlamak ve çatışmaların sona ermesini temin etmek amacıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacaklarını duyurdu.
Trump, Truth Social'da yayınlanan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Sudan'ın istikrara kavuşturulması için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Ortadoğulu ortaklarla birlikte çalışacağız
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
DÜNYA
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı çözebileceğimden eminim
23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала