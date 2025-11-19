https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-sudan-icin-ortadogulu-ulkelerle-birlikte-calisacagiz-1101138591.html
Trump: Sudan için Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacağız
Trump: Sudan için Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacağız
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkede istikrarın sağlanması için Orta Doğulu ortaklarla koordineli şekilde... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Trump, Truth Social'da yayınlanan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkede istikrarın sağlanması için Orta Doğulu ortaklarla koordineli şekilde çalışacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’daki istikrarı sağlamak ve çatışmaların sona ermesini temin etmek amacıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Ortadoğulu ülkelerle birlikte çalışacaklarını duyurdu.
Trump, Truth Social'da yayınlanan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Sudan'ın istikrara kavuşturulması için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Ortadoğulu ortaklarla birlikte çalışacağız