Trafikte tartıştığı mimar Turgut Toydemir'i vurarak öldürmüştü: Polis memurunun cezası belli oldu

Trafikte tartıştığı mimar Turgut Toydemir'i vurarak öldürmüştü: Polis memurunun cezası belli oldu

Beykoz'da Aralık ayında trafik tartışmasında 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'i silahla ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru için karar verildi. Mahkeme polis memuru Sinan Çelik'e 'haksız tahrik' indirimi uygulamazken, sanığa 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak müebbedi 25 yıl hapis cezasına düşürdü.Direkt atış şeklinde ve yakın mesafedenAnadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.Trafikte yaşanan 'yol verme' meselesi yüzünden kovalamaca yaşandığını ve sanığın aracından inerek 'kaçmaması' için Toydemir'in aracını hedef alıp en az 8 kez ateş ettiğinin belirtildiği mütaaalada, Toydemir'in yaralanmasına ve ölümüne sebep olan atışın sanık tarafından silahın Toydemir'e doğrultularak direkt atış şeklinde, yakın mesafeden yapıldığı vurgulandı.Mütalaada, "Özel eğitimli ve tecrübeli olan sanığın sonucu öngörebilecek haldeyken silahını doldurur vaziyette maktulün yanına yaklaştığı, maktulün aracıyla kaçtığı esnada arkasına doğru birden fazla kez ateş ettiği, sanık her ne kadar maktulün şüpheli bir şahıs olabileceğinden bahisle durdurmak ve işlem yapmak için ateş ettiğini beyan etmişse de o esnada görevde olmadığı ve ikametine doğru hareket ettiği" kaydedildi. Maktulün aracında silah, delici ya da kesici herhangi bir suç unsuru elde edilemediği bilgisine yer verilen mütalaada, mesleği gereği atış tecrübesine sahip sanığın maktulün aracına yakın mesafeden çok kez ateş etmesinde, atışların hayati bölgeye isabet edebileceğini ve bunun sonucunda maktulün ölebileceğini öngörebileceği belirtildi.Savcı 'haksız tahrik indirimi' istediMütalaada, sanığın eylemini iradi olarak isteyerek ve sonucunu da bilerek gerçekleştirdiği ve eyleminin "kasten öldürme" suçu kapsamına girdiği ifade edildi. Maktulün "dur" ihtarına uymayarak araçtan inmemesi ve manevra yaparak kaçmaya çalışması dikkate alındığında, sanık lehine "haksız tahrik" koşullarının oluştuğu değerlendirilen mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Geleceğine etkisi vurgusu yapıldıDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanığa "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Olayda "haksız tahrik" şartları oluşmadığını değerlendiren ve bu yönde indirim uygulamayan heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak müebbedi 25 yıl hapis cezasına düşürdü.

