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Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti
Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü mimar Turgut Toydemir, yol verme kavgasında polis memurunu silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü mimar hayatını kaybetti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:28+0300
2024-12-20T11:28+0300
türkiye
istanbul
beykoz
turgut toydemir
silahlı saldırı
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İstanbul Beykoz'da meydana gelen olayda trafikte Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeneyle çıkan tartışmada polis memuru S.Ç.'nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hemen önce özel hastaneye sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.Araca ateş ettiDün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.Turgut Toydemir kimdir?1938 yılında İstanbul’da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi'nde yüksek lisans yaptı.Turgut Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Toydemir, 1961 yılında İstanbul’da kurduğu mimarlık ofisi ile 1961-2018 Türkiye ve diğer ülkelerde 20 milyon metrekareyi aşan binin altında proje gerçekleştirdi.
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Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti

11:28 20.12.2024
Turgut Toydemir
Turgut Toydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Ünlü mimar Turgut Toydemir, yol verme kavgasında polis memurunu silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü mimar hayatını kaybetti.
İstanbul Beykoz'da meydana gelen olayda trafikte Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeneyle çıkan tartışmada polis memuru S.Ç.'nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hemen önce özel hastaneye sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Araca ateş etti

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

Turgut Toydemir kimdir?

1938 yılında İstanbul’da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi'nde yüksek lisans yaptı.
Turgut Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Toydemir, 1961 yılında İstanbul’da kurduğu mimarlık ofisi ile 1961-2018 Türkiye ve diğer ülkelerde 20 milyon metrekareyi aşan binin altında proje gerçekleştirdi.
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