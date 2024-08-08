https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tarkan-havlusunu-hayranina-atti-merak-etmeyin-mis-gibi-kokuyor--1086629373.html
Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'
Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'
Sputnik Türkiye
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Tarkan "Merak etmeyin terim mis gibi... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T13:31+0300
2024-08-08T13:31+0300
2024-08-08T13:45+0300
yaşam
tarkan
havlu
ter
şarkıcı
megastar
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Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde Ceza ve Tarkan sahneye çıktı.Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye attı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ajda-pekkandan-protokol-seyircisine-tepki-kurallari-bilmiyorsaniz-gostermelik-gelmeyin-1086584067.html
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tarkan, havlu, ter, şarkıcı, megastar
tarkan, havlu, ter, şarkıcı, megastar
Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'
13:31 08.08.2024 (güncellendi: 13:45 08.08.2024)
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Tarkan "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor" açıklamasını yapmayı da ihmal etmedi.
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde Ceza ve Tarkan sahneye çıktı.
Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye attı.
Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.
Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.
Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.