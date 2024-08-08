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Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'
Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'
Sputnik Türkiye
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Tarkan "Merak etmeyin terim mis gibi... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T13:31+0300
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Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde Ceza ve Tarkan sahneye çıktı.Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye attı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ajda-pekkandan-protokol-seyircisine-tepki-kurallari-bilmiyorsaniz-gostermelik-gelmeyin-1086584067.html
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tarkan, havlu, ter, şarkıcı, megastar
tarkan, havlu, ter, şarkıcı, megastar

Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'

13:31 08.08.2024 (güncellendi: 13:45 08.08.2024)
© İHA / ÜNSAL KARKA-AW263181Tarkan havlusunu hayranına attı
Tarkan havlusunu hayranına attı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© İHA / ÜNSAL KARKA-AW263181
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Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Tarkan "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor" açıklamasını yapmayı da ihmal etmedi.
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde Ceza ve Tarkan sahneye çıktı.
Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye attı.
Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.
Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.
Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.
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