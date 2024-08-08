https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tarkan-havlusunu-hayranina-atti-merak-etmeyin-mis-gibi-kokuyor--1086629373.html

Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'

Tarkan havlusunu hayranına attı: 'Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor'

Sputnik Türkiye

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Tarkan "Merak etmeyin terim mis gibi... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T13:31+0300

2024-08-08T13:31+0300

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yaşam

tarkan

havlu

ter

şarkıcı

megastar

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Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde Ceza ve Tarkan sahneye çıktı.Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye attı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ajda-pekkandan-protokol-seyircisine-tepki-kurallari-bilmiyorsaniz-gostermelik-gelmeyin-1086584067.html

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tarkan, havlu, ter, şarkıcı, megastar