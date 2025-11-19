https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/sili-patagonyasinda-siddetli-firtina-turist-grubundan-5-kisi-oldu-7-kisi-kayip-1101114798.html

Şili Patagonyası’nda şiddetli fırtına: Turist grubundan 5 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Şili Patagonyası’nda şiddetli fırtına: Turist grubundan 5 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Şili’nin Patagonya bölgesinde doğa yürüyüşü yapan turist grubu şiddetli fırtınaya yakalandı. Rüzgar hızının saatte 189 kilometreyi aştığı bölgede ilk... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T10:49+0300

2025-11-19T10:49+0300

2025-11-19T10:49+0300

yaşam

haberler

patagonya

şili

gabriel boric

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/04/1042586403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c207a2174c40f81b2ce96f6f6a7701c.jpg

Şili’nin dünyaca ünlü Patagonya bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan olay, bölgede trekking yapan turist grubunu hazırlıksız yakaladı. Ulusal basının aktardığı bilgilere göre Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turistler, aniden bastıran güçlü hava akımlarının etkisi altında kaldı.İlk belirlemelere göre 5 turist hayatını kaybetti. Aynı grupta yer alan 7 kişinin ise kaybolduğu ve bölgede yoğun arama-kurtarma çalışması yürütüldüğü bildirildi.Ultima Esperanza eyaletinin başkanlık temsilcisi Guillermo Ruiz, turistlerin parkın Los Perros kampı yakınlarında kaybolduklarını ve bu kampa en yakın araçla ulaşılabilen noktadan dört ila beş saatlik bir yürüyüşle ulaşılabildiğini söyledi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 'trajedide hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı' dileklerini ve kurtarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.Rüzgar hızı saatte 189 km'yi aştıYetkililer, fırtına sırasında rüzgar hızının saatte 189 kilometreyi aştığını, bölgede karla karışık yağmurun etkili olduğunu aktardı. Şili Orman Kurumu (CONAF), toplam 24 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Yetkililer, hem arazi yapısının hem de olumsuz hava şartlarının kayıp kişilere ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti.Torres del Paine Ulusal Parkı, Patagonya’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak biliniyor ve Güney Amerika’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Bölgeyi 2024'te 367 bin turist ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/nepalde-cig-felaketi-yedi-dagci-oldu-dordu-hala-kayip-1100712339.html

patagonya

şili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, patagonya, şili, gabriel boric, fırtına