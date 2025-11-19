https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/sili-patagonyasinda-siddetli-firtina-turist-grubundan-5-kisi-oldu-7-kisi-kayip-1101114798.html
Şili Patagonyası’nda şiddetli fırtına: Turist grubundan 5 kişi öldü, 7 kişi kayıp
Şili Patagonyası’nda şiddetli fırtına: Turist grubundan 5 kişi öldü, 7 kişi kayıp
Şili’nin dünyaca ünlü Patagonya bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan olay, bölgede trekking yapan turist grubunu hazırlıksız yakaladı. Ulusal basının aktardığı bilgilere göre Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turistler, aniden bastıran güçlü hava akımlarının etkisi altında kaldı.İlk belirlemelere göre 5 turist hayatını kaybetti. Aynı grupta yer alan 7 kişinin ise kaybolduğu ve bölgede yoğun arama-kurtarma çalışması yürütüldüğü bildirildi.Ultima Esperanza eyaletinin başkanlık temsilcisi Guillermo Ruiz, turistlerin parkın Los Perros kampı yakınlarında kaybolduklarını ve bu kampa en yakın araçla ulaşılabilen noktadan dört ila beş saatlik bir yürüyüşle ulaşılabildiğini söyledi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 'trajedide hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı' dileklerini ve kurtarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.Rüzgar hızı saatte 189 km'yi aştıYetkililer, fırtına sırasında rüzgar hızının saatte 189 kilometreyi aştığını, bölgede karla karışık yağmurun etkili olduğunu aktardı. Şili Orman Kurumu (CONAF), toplam 24 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Yetkililer, hem arazi yapısının hem de olumsuz hava şartlarının kayıp kişilere ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti.Torres del Paine Ulusal Parkı, Patagonya’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak biliniyor ve Güney Amerika’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Bölgeyi 2024'te 367 bin turist ziyaret etti.
