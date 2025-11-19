https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/suriyeli-uzman-zelenskiy-bati-icin-sembolik-bir-figur-zamani-doldugunda-yalniz-birakilacak-1101135189.html
Suriyeli uzman: Zelenskiy, Batı için sembolik bir figür, zamanı dolduğunda yalnız bırakılacak
Suriyeli Avrupa uzmanı Tarek Acib, Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk’un Avrupa’nın Zelenskiy’e verdiği desteğe ilişkin açıklamalarını, Sputnik’e değerlendirdi.Acib, Avrupa Birliği’nin Zelenskiy’e kişisel sempatiyle değil, Rusya’ya karşı sembolik bir figür olarak gördüğü için destek verdiğini belirterek, şunları ifade etti:Acib, Avrupa'nın verdiği desteğin geçici ve şartlı olduğunu vurgulayarak, “Bu destek stratejik değil, tamamen taktiksel. Zelenskiy savaş halinde olduğu sürece onu tolere ediyorlar. Ancak Batılı liderler, onun artık işe yaramadığı bir döneme şimdiden hazırlanıyor. O gün geldiğinde Zelenskiy, 'günah keçisi' yapılacak” dedi.Zelenskiy’yi ileride zorlu günlerin beklediğini belirten uzman, “Zelenskiy'nin kaderi tarih sahnesinin kenarına itilmek olacak. Ukrayna krizine dair temel anlaşmalara varıldığında, adeta yok olacak. Hatta ülkesini Batı’nın yıkıcı jeopolitik oyunlarına sürüklediği gerekçesiyle yargılanması bile mümkün” ifadelerini kullandı.
2025
Suriyeli Avrupa uzmanı Tarık Acib, Avrupa Birliği’nin (AB) Vladimir Zelenskiy’e verdiği desteğin taktiksel olduğunu belirterek, Batı’nın onu ‘günah keçisi’ ilan edileceği ana hazırlandığını söyledi.
